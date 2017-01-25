|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 26 Января, 13:29 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Пассажиропоток аэропорта Хабаровск превысил 1 млн 869 тыс. человек
Международный аэропорт Хабаровск (главный оператор по наземной деятельности – ОАО "Хабаровский аэропорт") сохранил в 2016 году отраслевое лидерство в Дальневосточном федеральном округе по объемам перевозок. Общий пассажиропоток превысил 1 млн 869 тыс. (с учетом транзита), что на 2,6% более показателей 2015 года, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Объем пассажирских перевозок международного аэропорта Хабаровск в 2016 году, с учетом транзита, составил 1 млн 869 тыс. пассажиров, что на 2,6% выше показателей предыдущего года.
Наибольшее количество обслуженных в аэропорту Хабаровск пассажиров осуществляют перелеты внутри страны (порядка 1 млн 529 тыс. человек). Популярным у дальневосточников остается маршрут Хабаровск – Москва, в летний период также актуальны рейсы в города-курорты РФ. В течение 2016 года зафиксирован прирост на ряде внутрироссийских направлений: в Читу, Новосибирск, Иркутск. Продолжил развиваться сегмент внутрирегиональных рейсов: увеличился пассажиропоток из Хабаровска во Владивосток, Сахалинскую и Амурскую области, а также в Чукотский автономный округ. В том числе прирост обеспечен за счет увеличения частоты рейсов и начала выполнения полетов из административного центра ДФО в удаленные города субъектов региона авиакомпанией "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот").
На международных авиалиниях в 2016 году аэропорт Хабаровск обслужил 266,5 тыс. пассажиров, это на 12,4% больше показателей 2015 года. Значительное увеличение перевозок выполнено на популярном направлении Хабаровск – Сеул (Южная Корея). По сравнению с 2015 годом, больше пассажиров перевезено на маршрутах из Хабаровска в Харбин и Пекин. Существенный рост пассажиропотока зафиксирован на маршруте Хабаровск – Камрань. Чартерные международные направления дополнились рейсами в Китай – в г.Фуюань и на о.Хайнань (Санья).
В течение 2016 года вышли на рынок новые и отсутствовавшие некоторое время игроки, такие как авиакомпания NordStar, Azur Air и Royal Flight.
Грузопоток аэропорта Хабаровск по итогам 2016 года составил почти 24,5 тыс. тонн, превысив показатели предыдущего года. За этот период появились новые грузовые рейсы. Так, крупнейший российский грузовой перевозчик ООО "Авиакомпания Эйрбриджкарго" (входит в ГК "Волга-Днепр"), осуществляющий регулярное воздушное сообщение из Азии в Европу и США через Россию, начал выполнение транзитных посадок в Хабаровске на маршрутах в Америку. Помимо этого, в конце года маршрутная сеть аэропорта Хабаровск пополнилась новым грузовым направлением за счет прихода самолётов ФГУП "Почта России".
Количество взлетно-посадочных операций в 2016 году достигло почти 20,7 тыс. что на 1,3% превышает показатель 2015 года. Технические ограничения, связанные с выполнением реконструкции аэродромного комплекса, не повлияли на трафик в аэропорту даже в период пиковых нагрузок. Работы по реконструкции аэродромного комплекса в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы РФ (2010-2020 годы)", выполняемые подрядчиком – ООО "ТСМ", продолжаются согласно установленному графику в 2017 году.
В течение 2016 года благодаря действию программ по улучшению сервиса и качества "Обратная связь", "Тайный пассажир", "Доступная среда" произведена модернизация багажной ленты в зале прилета, обновлен интерьер зала вылета на первом этаже аэровокзала внутренних авиалиний, запущена русскоязычная версия официального сайта для людей с ограниченными возможностями по зрению.
ОАО "Хабаровский аэропорт" присоединился к программам лояльности Priority Pass, Diners Club и Dragon Pass. С учетом растущего спроса, произведена реконструкция бизнес-зала аэровокзала внутренних авиалиний с увеличением его площади и спектра сервиса. В 2017 году работа по повышению уровня комфорта для всех категорий пассажиров в аэропорту Хабаровска продолжится.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Пассажиропоток аэропорта Хабаровск превысил 1 млн 869 тыс. человек
- Завод "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" готов к выпуску 100 наименований теплоизоляции нового поколения
- В Хабаровском крае ДГК ограничит подачу тепловой энергии заводу-должнику "Амурметалл"
- В Хабаровском крае холдинг "Промышленные технологии" планирует развивать новое производство в ТОСЭР "Комсомольск"
- В Хабаровске намерены реализовать масштабные инвестпроекты
- В Хабаровском крае налоговые отчисления от горнодобывающей отрасли выросли почти на 25%
- В Хабаровском крае четыре новых инвестиционных проекта будут реализованы в Ванинском районе
- В Хабаровском крае началась публичная экспертиза нормативного правового акта в сфере строительства
- В Хабаровске открылась фотовыставка "Заповедная Россия – 100 лет"
- В Хабаровском крае планируют внедрить 12 целевых моделей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.