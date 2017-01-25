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25 Января 2017, 14:30 | Регион сегодня |

Пассажиропоток аэропорта Хабаровск превысил 1 млн 869 тыс. человек

Аэропорт Хабаровск в 2016 году сохранил лидерство в ДФО

Международный аэропорт Хабаровск (главный оператор по наземной деятельности – ОАО "Хабаровский аэропорт") сохранил в 2016 году отраслевое лидерство в Дальневосточном федеральном округе по объемам перевозок. Общий пассажиропоток превысил 1 млн 869 тыс. (с учетом транзита), что на 2,6% более показателей 2015 года, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Объем пассажирских перевозок международного аэропорта Хабаровск в 2016 году, с учетом транзита, составил 1 млн 869 тыс. пассажиров, что на 2,6% выше показателей предыдущего года.

Наибольшее количество обслуженных в аэропорту Хабаровск пассажиров осуществляют перелеты внутри страны (порядка 1 млн 529 тыс. человек). Популярным у дальневосточников остается маршрут Хабаровск – Москва, в летний период также актуальны рейсы в города-курорты РФ. В течение 2016 года зафиксирован прирост на ряде внутрироссийских направлений: в Читу, Новосибирск, Иркутск. Продолжил развиваться сегмент внутрирегиональных рейсов: увеличился пассажиропоток из Хабаровска во Владивосток, Сахалинскую и Амурскую области, а также в Чукотский автономный округ. В том числе прирост обеспечен за счет увеличения частоты рейсов и начала выполнения полетов из административного центра ДФО в удаленные города субъектов региона авиакомпанией "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот").

На международных авиалиниях в 2016 году аэропорт Хабаровск обслужил 266,5 тыс. пассажиров, это на 12,4% больше показателей 2015 года. Значительное увеличение перевозок выполнено на популярном направлении Хабаровск – Сеул (Южная Корея). По сравнению с 2015 годом, больше пассажиров перевезено на маршрутах из Хабаровска в Харбин и Пекин. Существенный рост пассажиропотока зафиксирован на маршруте Хабаровск – Камрань. Чартерные международные направления дополнились рейсами в Китай – в г.Фуюань и на о.Хайнань (Санья).

В течение 2016 года вышли на рынок новые и отсутствовавшие некоторое время игроки, такие как авиакомпания NordStar, Azur Air и Royal Flight.

Грузопоток аэропорта Хабаровск по итогам 2016 года составил почти 24,5 тыс. тонн, превысив показатели предыдущего года. За этот период появились новые грузовые рейсы. Так, крупнейший российский грузовой перевозчик ООО "Авиакомпания Эйрбриджкарго" (входит в ГК "Волга-Днепр"), осуществляющий регулярное воздушное сообщение из Азии в Европу и США через Россию, начал выполнение транзитных посадок в Хабаровске на маршрутах в Америку. Помимо этого, в конце года маршрутная сеть аэропорта Хабаровск пополнилась новым грузовым направлением за счет прихода самолётов ФГУП "Почта России".

 Количество взлетно-посадочных операций в 2016 году достигло почти 20,7 тыс. что на 1,3% превышает показатель 2015 года. Технические ограничения, связанные с выполнением реконструкции аэродромного комплекса, не повлияли на трафик в аэропорту даже в период пиковых нагрузок. Работы по реконструкции аэродромного комплекса в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы РФ (2010-2020 годы)", выполняемые подрядчиком – ООО "ТСМ", продолжаются согласно установленному графику в 2017 году.

В течение 2016 года благодаря действию программ по улучшению сервиса и качества "Обратная связь", "Тайный пассажир", "Доступная среда" произведена модернизация багажной ленты в зале прилета, обновлен интерьер зала вылета на первом этаже аэровокзала внутренних авиалиний, запущена русскоязычная версия официального сайта для людей с ограниченными возможностями по зрению.

ОАО "Хабаровский аэропорт" присоединился к программам лояльности Priority Pass, Diners Club и Dragon Pass. С учетом растущего спроса, произведена реконструкция бизнес-зала аэровокзала внутренних авиалиний с увеличением его площади и спектра сервиса. В 2017 году работа по повышению уровня комфорта для всех категорий пассажиров в аэропорту Хабаровска продолжится.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Хабаровск  аэропорт  пассажиропоток 


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