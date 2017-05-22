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Четверг| 25 Мая, 23:20 |
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Более 1,2 млрд рублей будет вложено в Свободный порт Ванино
Инвесторы заявили проекты по строительству автовокзала и предприятия по снабжения морских судов пресной водой, создание рыбоперерабатывающей базы и производство пиломатериалов, говорится в информационном сообщении ТАСС.
«На заседании комиссии были представлены четыре проекта, инициаторами которых стали «Морская компания «Свободный порт Ванино», Токинский лесопильный завод, «ДальТрестРыба» и «Автотранспортное предприятие Ванино», – по итогам заседания комиссии заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетным инвестиционным проектам Юрий Чайка
По его словам, все четыре компании подали заявки на получение статуса в Корпорацию развития Дальнего Востока в апреле-марте 2017 года.
Заместитель председателя правительства Хабаровского края Юрий Чайка: "Комиссия одобрила проекты к реализации, объем заявленных инвестиций - более 1,2 млрд рублей".
Как отметил зампред, всего в Корпорацию развития Дальнего Востока заявки подали 12 потенциальных резидентов Свободного порта Ванино, пять из них зарегистрированы.
Общий объем инвестиций по заявкам составляет 82,6 млрд рублей, более 80 млрд - зарегистрированные резиденты с перспективой создания 1,1 тыс. рабочих мест. Это проекты по перевалке грузов (уголь и углеводороды) компаний «Дальневосточный Ванинский порт», «Прайм», «Форум ДВ», «Ванинский Трансуголь» и производственный – «Токинский кирпичный завод».
По данным министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, «Морская компания «Свободный порт Ванино» намерена построить в поселке Ванино предприятие по снабжению морских судов пресной водой. Общий объем заявленных инвестиций - 410 млн рублей, из них 35 млн рублей - собственные средства, сроки реализации проекта - 2017-2037 годы.
На первом этапе планируется поставлять на суда 9,5 тыс. тонн воды в месяц (первые два года), с 2019 года - 22 тыс. тонн.
Компания планирует на первом этапе приобрести танкер-водолей водоизмещением 600-1200 тонны, в дальнейшем получить участок береговой линии в аренду для строительства причала и построить от него трубопровод до артезианской скважины. Пропускная способность трубопровода от 80 до 150 кубометров воды в час, сроки строительства 2022-2026 годы.
В 2029-2032 годах предполагается изготовить и смонтировать емкости из нержавеющей стали на 2 тыс. кубометров воды, а до 2037 года - запустить цех бутилирования пресной воды в емкости от 10 до 25 литров. На предприятии-резиденте свободного порта предполагается создание 70 новых рабочих мест.
Токинский лесопильный завод планирует начать производство пиломатериалов уже в 2017 году. Объем заявленных в проект инвестиций - 5,5 млн рублей собственных средств предприятия. Уже в этом году завод выпустит 6 тыс. кубом. пиломатериалов. В дальнейшем мощности будут наращиваться до 12 тыс. кубометров к 2026 году. На лесопильном производстве будет создано 26 рабочих мест.
«Автотранспортое предприятие Ванино» намерено построить современный автовокзал для обслуживания пассажиров, прибывающих в Ванинской район. Компания доработала заявку в части бизнес-плана и финансовой модели и направила ее в апреле 2017 года повторно в Корпорацию развития Дальнего Востока. Планируется построить автовокзал за 30,6 млн рублей, из которых 9,5 млн рублей - собственные средства инвестора, 21,1 млн - заемные.
На работу предполагается принять 30 человек, ежегодные отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составят 3,6 млн рублей (за 10 лет реализации проекта - 29,7 млн рублей).
С 2024 года после выхода на проектную мощность ожидаемый объем продаж автовокзального комплекса составит более 39 млн рублей в год,основной доход (94%) ожидается от аренды перрона и диспетчерского обслуживания.
«ДальТрестРыба» - самый крупный из четырех заявленных проектов, для его реализации потребуется 771 млн рублей, 452 млн из них - это собственные средства инвестора, 319 млн - заемные. Инвестор планирует создать в порту Ванино высокотехнологичную рыбоперерабатывающую базу на 457 рабочих мест. Срок реализации проекта - до 2020 года, в три очереди строительства. Проектная мощность предприятия - более 5 тыс.тонн филе кальмара без шкуры, 17,4 тыс. тонн филе минтая без костей, фарш и рыбная мука - 4% от всей готовой продукции.
- Более 1,2 млрд рублей будет вложено в Свободный порт Ванино
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