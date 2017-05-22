Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 25 Мая, 23:20 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5000 р.
10 CNY 810 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальний Восток наращивает туристические потоки
свежий номер
Дальневосточный капитал № 5, 2017

Регион сегодня
25.05 |
Более 1,2 млрд рублей будет вложено в Свободный порт Ванино
25.05 |
Хабаровскому краю эксперты "прописали" штаб по раскручиванию бренда территории
25.05 |
Рыбакам Северных Курил запретили ловить чавычу
25.05 |
На "Днях PR в Хабаровске" поговорили о любви и взялись за бренд региона
25.05 |
Владивостокский морской торговый порт ускорил маневровые работы с транспортными платформами в 3-4 раза
статьи раздела
Часовой пояс
22 Мая 2017, 09:15
Космодром "Восточный": старта ждали девять лет После успешного запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" прошел ровно год. За это время в амурской тайге начал расти новый город Циолковский, сразу же окрещенный "городом будущего". Корр. "Дальневосточного капитала" накануне Дня космонавтики побывал на космодроме и новостройке и убедился, что новое "окно" России в большой космос прорублено не напрасно. Пусть и за большие деньги.
статьи раздела
Часовой пояс
22 Мая 2017, 09:05
Александр КОЗЛОВ, губернатор Амурской области: Кризисные явления в экономике не снижают интереса потенциальных резидентов к ТОР На вопросы журнала "Дальневосточный капитал" отвечает губернатор Амурской области Александр КОЗЛОВ.
статьи раздела
Тема номера
19 Мая 2017, 17:10
Притягательная сила Хабаровска работает на туристов Кто хоть однажды побывал в Хабаровске, обязательно захочет вернуться туда снова. Этот город настолько значим и красив, что даже на российской банкноте в 5000 рублей находятся изображения Хабаровского моста, утеса и памятника графу Муравьеву-Амурскому.
статьи раздела
Финансы
19 Мая 2017, 16:40
Какая семья в Приморье может позволить себе финансового советника? Вячеслав КАРТАМЫШЕВ, независимый финансовый советник: Типовые решения всем надоели
статьи раздела
Проект ДК
19 Мая 2017, 13:42
Банки сняли отраслевые барьеры малому бизнесу на Дальнем Востоке Прошедшие крещение кризисом малые предприятия ДФО выжили, стали активно развиваться и доказали свою конкурентоспособность.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
25 Мая 2017, 18:12 | Регион сегодня

Более 1,2 млрд рублей будет вложено в Свободный порт Ванино

Комиссия при наблюдательном совете Свободного порта Владивосток в Хабаровском крае одобрила к реализации в режиме порто-франко четыре проекта на территории Ванинского района. Общая сумма инвестиций в них - более 1,2 млрд рублей.

Инвесторы заявили проекты по строительству автовокзала и предприятия по снабжения морских судов пресной водой, создание рыбоперерабатывающей базы и производство пиломатериалов, говорится в информационном сообщении ТАСС.

«На заседании комиссии были представлены четыре проекта, инициаторами которых стали «Морская компания «Свободный порт Ванино», Токинский лесопильный завод, «ДальТрестРыба» и «Автотранспортное предприятие Ванино», – по итогам заседания комиссии заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетным инвестиционным проектам Юрий Чайка

По его словам, все четыре компании подали заявки на получение статуса в Корпорацию развития Дальнего Востока в апреле-марте 2017 года.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Юрий Чайка: "Комиссия одобрила проекты к реализации, объем заявленных инвестиций - более 1,2 млрд рублей".

Как отметил зампред, всего в Корпорацию развития Дальнего Востока заявки подали 12 потенциальных резидентов Свободного порта Ванино, пять из них зарегистрированы.

Общий объем инвестиций по заявкам составляет 82,6 млрд рублей, более 80 млрд - зарегистрированные резиденты с перспективой создания 1,1 тыс. рабочих мест. Это проекты по перевалке грузов (уголь и углеводороды) компаний «Дальневосточный Ванинский порт», «Прайм», «Форум ДВ», «Ванинский Трансуголь» и производственный – «Токинский кирпичный завод».

По данным министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, «Морская компания «Свободный порт Ванино» намерена построить в поселке Ванино предприятие по снабжению морских судов пресной водой. Общий объем заявленных инвестиций - 410 млн рублей, из них 35 млн рублей - собственные средства, сроки реализации проекта - 2017-2037 годы.

На первом этапе планируется поставлять на суда 9,5 тыс. тонн воды в месяц (первые два года), с 2019 года - 22 тыс. тонн.

Компания планирует на первом этапе приобрести танкер-водолей водоизмещением 600-1200 тонны, в дальнейшем получить участок береговой линии в аренду для строительства причала и построить от него трубопровод до артезианской скважины. Пропускная способность трубопровода от 80 до 150 кубометров воды в час, сроки строительства 2022-2026 годы.

В 2029-2032 годах предполагается изготовить и смонтировать емкости из нержавеющей стали на 2 тыс. кубометров воды, а до 2037 года - запустить цех бутилирования пресной воды в емкости от 10 до 25 литров. На предприятии-резиденте свободного порта предполагается создание 70 новых рабочих мест.

Токинский лесопильный завод планирует начать производство пиломатериалов уже в 2017 году. Объем заявленных в проект инвестиций - 5,5 млн рублей собственных средств предприятия. Уже в этом году завод выпустит 6 тыс. кубом. пиломатериалов. В дальнейшем мощности будут наращиваться до 12 тыс. кубометров к 2026 году. На лесопильном производстве будет создано 26 рабочих мест.

«Автотранспортое предприятие Ванино» намерено построить современный автовокзал для обслуживания пассажиров, прибывающих в Ванинской район. Компания доработала заявку в части бизнес-плана и финансовой модели и направила ее в апреле 2017 года повторно в Корпорацию развития Дальнего Востока. Планируется построить автовокзал за 30,6 млн рублей, из которых 9,5 млн рублей - собственные средства инвестора, 21,1 млн - заемные.

На работу предполагается принять 30 человек, ежегодные отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составят 3,6 млн рублей (за 10 лет реализации проекта - 29,7 млн рублей).

С 2024 года после выхода на проектную мощность ожидаемый объем продаж автовокзального комплекса составит более 39 млн рублей в год,основной доход (94%) ожидается от аренды перрона и диспетчерского обслуживания.

«ДальТрестРыба» - самый крупный из четырех заявленных проектов, для его реализации потребуется 771 млн рублей, 452 млн из них - это собственные средства инвестора, 319 млн - заемные. Инвестор планирует создать в порту Ванино высокотехнологичную рыбоперерабатывающую базу на 457 рабочих мест. Срок реализации проекта - до 2020 года, в три очереди строительства. Проектная мощность предприятия - более 5 тыс.тонн филе кальмара без шкуры, 17,4 тыс. тонн филе минтая без костей, фарш и рыбная мука - 4% от всей готовой продукции.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Свободный порт Ванино  инвестиции 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Территория
18 Мая 2017, 09:23
Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники Мировые СМИ в связи с американским эсминцем, отправленным к Корейскому полуострову, пугали третьей мировой войной. Вдруг началось?!
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
17 Мая 2017, 10:30
Яйца журавлей летят в Хинганский заповедник со всей России и Чехии Географическое положение на стыке отрогов Малого Хингана и Архаринской низменности (Амурская область), в зоне взаимопроникновения нескольких флористических и фаунистических комплексов, обусловило огромное разнообразие растительного и животного мира Хинганского заповедника. В этом он один из лидеров среди охраняемых территорий Дальнего Востока.
статьи раздела
Компании
17 Мая 2017, 09:00
В Приморье большая стройка вписывается в ТОР "Строительная отрасль Дальневосточного федерального округа в рамках реализации долгосрочных проектов" – тема 119-го заседания Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР, которое состоялось 27 апреля 2017 года в рамках деловой программы 24-й Международной строительной выставки "Город".
статьи раздела
Проект ДК
16 Мая 2017, 16:45
Найдя свой стиль, можно закрепить традицию Приморье все больше становится площадкой для интернационального бизнеса. Насколько это изменит среду обитания местных жителей? Насколько сегодня актуально сохранить архитектуру Приморского края русской, а облик городов европейским? Об этом "Дальневосточный капитал" говорил с представителями профессионального сообщества архитекторов и проектировщиков.
статьи раздела
Регион сегодня
11 Мая 2017, 11:45
Гостей Vladivostok Boat Show - 2017 ожидает сюрприз На пике активности подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика