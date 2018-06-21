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Для резидентов ТОСЭР "Хабаровск" ведется строительство производственных помещений
В настоящее время завершаются подготовительные работы. Произведен снос древесно-кустарниковой растительности, ведется снятие почвенно-растительного слоя, на территории установлены рабочий городок и ограждение, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Общая площадь производственно-административного здания переменной этажности составляет 2863 кв.м. Из них 670,1 кв.м. займут административные помещения, 2192,9 кв.м. – производственные помещения.
Здание будет обеспечено всей необходимой инфраструктурой, включая внутренние и внешние инженерные сети, собственную котельную и автодороги. Созданные производственные помещения резиденты смогут арендовать на льготных условиях – ниже рыночной стоимости за квадратный метр.
Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2018 года.
Напомним, ТОСЭР «Хабаровск» создана Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 года № 630. Специализация территории опережающего развития определена промышленным производством, металлургией и логистикой. На сегодняшний день статус резидентов получили 29 инвесторов с проектами на общую сумму 34 млрд рублей и планами создать около 3 тысяч новых рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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