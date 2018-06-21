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В Хабаровском крае открыли "Дальневосточную слободу"
В Хабаровском крае группа получателей гектара создала проект «Дальневосточная слобода». В планах людей развивать сразу несколько направлений: сельское хозяйство, туризм, охоту и рыбалку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Инициативная группа тщательно выбирала место расположения «слободы», четыре раза они выезжали на местность. B уже в декабре 2016 года они забрали свои участки в пользование.
«Сейчас фактически у нас есть большой контактный зоопарк для наших детей, они знакомятся с животными, привыкают трудиться, им здесь интересно. Для нас же это отдушина, мы делаем все для собственного удовольствия, своими силами и на прибыль пока не рассчитываем», - отметил Андрей Воротняк, один из владельцев «гектаров» в «Дальневосточной слободе».
Близость к озеру и лесу диктует людям грандиозные планы освоения участков – постройка био-вегетария с системой орошения, оформление зоны охоты и рыбалки, для которой участники проекта сами будут разводить рыбу и животных, главная цель – развитие туризма, для этого будут построены гостевые домики.
«Для того чтобы было удобно добираться и перевозить что-то сюда, мы уже своими силами отсыпали дорогу, ее длина около 200 метров. Пока нам не хватает только электричества, но с этой проблемой уже пообещали разобраться местные власти», - заключил Андрей.
Владельцы участков уже встретились с руководством администрации Хабаровского района и представителями Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, чтобы разработать программу развития участков и обсудить возможность получения государственной поддержки.
Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.
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