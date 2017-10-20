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25 Октября 2017, 13:01 | Регион сегодня

Хабаровская теплосетевая компания вынуждена оставить без горячей воды 500 должников

Долг потребителей-физлиц Хабаровской теплосетевой компании (входит в АО "Дальневосточная генерирующая компания" Группы "РусГидро") в Амурске и Комсомольске-на-Амуре превысил 1,5 млрд рублей.

Из 128 тысяч потребителей в этих городах злостными неплательщиками являются порядка 17 тысяч. Долги населения вынуждают энергетиков идти на крайние меры и отключать неплательщиков от услуги горячего водоснабжения. С начала года сотрудники Комсомольского теплосбыта приостановили подачу ресурса в квартиры более 400 должников, общий долг которых составляет 2 млн рублей. До конца текущего года под отключение попадут еще 100 неплательщиков.

Долги населения за тепловую энергию создают риски для надежного и бесперебойного теплоснабжения, поскольку недофинансирование сказывается на профилактических и обязательных ремонтных работах на оборудовании ТЭЦ и тепловых сетях.

«Работу с должниками мы ведем по нескольким направлениям, - рассказывает руководитель группы по работе с потребителями Комсомольского отделения теплосбыта Светлана Сергеева. – Мы всегда даем возможность потребителю решить проблему с задолженностью в досудебном порядке, заключив с нами соглашение о реструктуризации. С начала года заключено более 500 таких соглашений на общую сумму 14,8 млн рублей. Однако, если потребитель скрывается и не идет на контакт, мы вынуждены подавать иск в суд. После этого реструктуризировать долг уже невозможно». 

ДГК намерена продолжить работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы, среди которых: принудительное прекращение подачи ресурса должнику, арест банковских счетов и имущества (в том числе и автомобилей), запрет на выезд заграницу и другое.

*Узнать о сумме задолженности за отопление и горячее водоснабжение потребители Амурска и Комсомольска-на-Амуре могут через Личный кабинет на официальном сайте АО «ДГК» https://www.dvgk.ru/, на официальном сайте ФССП России http://fssprus.ru. и в Абонентных отделах по следующим адресам:

г. Комсомольск-на-Амуре:

- ул. Котовского, д. 18, часы приема: понедельник - пятница с 09-00  до  18-00,

суббота с 09-00 до 14-00 ,без перерыва, тел.: 257-254, 200-147;    

- ул. Первостроителей, 43, часы приема: вторник - пятница с 09-00 до 18-00,

суббота с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, тел.: 59-10-80.

тел. Call-центра: 200-991.

г. Амурск:

- ул. Лесная, д. 12А, часы приема: понедельник - пятница с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, суббота с 09-00 до 14-00 без  перерыва, тел.: 2-47-32;

- пр. Мира, д. 19, часы приема: понедельник - четверг с 08-30 до 17-30, перерыв с 12-00 до 13-00,  пятница с 08-30 до 12-30 без  перерыва, тел.: 2-04-18.

тел. Call-центра: 9-36-66.

Погасить задолженность за отопление и горячую воду можно в любом отделении ФГУП «Почта России», РКЦ и  Сбербанка.     

На официальном сайте АО «ДГК» https://www.dvgk.ru/

на официальном сайте ФССП России http://fssprus.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: РусГидро  Дальневосточная генерирующая компания 


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