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"Хабаровские авиалинии" открывают рейс в Оху
25 декабря региональная авиакомпания открыла продажу билетов по маршруту Хабаровск – Оха – Хабаровск. Выполнение рейсов ожидается с 1 февраля 2019 года.
- Полёты будут выполняться воздушным судном Ан-24 по понедельникам и пятницам, рейс субсидируется из федерального бюджета, стоимость билета составит от 5 842 рублей в одну сторону, - рассказал коммерческий директор КГУП "Хабаровские авиалинии" Максим Харин.
Напомним, авиакомпания "Хабаровские авиалинии" работает на 10 значимых маршрутах в отдалённых районах края. В этом году по просьбам жителей региона были введены три новых рейса в села Богородское, Чумикан, Херпучи через Комсомольск-на-Амуре, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В планах авиакомпании – обновление парка самолетов, освоение новой техники и расширение географии полетов. Существующий парк самолетов планируется пополнить еще одним воздушным судном Л-410 для выполнения рейсов Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск, Советская Гавань – Владивосток – Советская Гавань, Советская Гавань – Южно-Сахалинск, Хабаровск – Кавалерово – Хабаровск. Также решается вопрос о выведении на рейсы отечественных самолетов ТВС-2МС и Ил-114-300.
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