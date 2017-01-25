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В Хабаровском крае компания JGC планирует выращивать новый сорт клубники
В Хабаровске на территории индустриального парка «Авангард» состоялось рабочее совещание с участием представителей Агентства инвестиций и развития края, региональных органов власти по вопросам расширения тепличного комплекса совместного российско-японского предприятия «Джей Джи Си Эвергрин», пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Компания намерена вдвое увеличить существующую площадь. Строительство второй очереди позволит нарастить объем и ассортимент производимой продукции. Техническая документация уже готова. Завершить работы планируется к концу 2017 года, после чего JGC Corporation приступит к третьей очереди, увеличив площадь теплиц до 10 га, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Хабаровского края.
В настоящее время Агентством совместно с органами власти края прорабатываются все вопросы, возникающие при реализации инвестиционного проекта. В частности, японскую сторону волнует стоимость энергетических ресурсов, возможность применения льготных условия ТОР и прочее. Сейчас ведется работа по ускоренному режиму регистрации нового сорта клубники, который планируется выращивать в теплицах помимо других культур.
Сопровождение проекта строительства теплиц второй очереди на территории индустриального парка «Авангард» в Хабаровске ведется в соответствии с планом, подписанным между Агентством инвестиций и JGC Corporation. Уже достигнута договоренность по реализации продукции по гибкому графику на территории Центрального рынка Хабаровска.
Напомним, первая очередь комплекса площадью 2,5 га была построена в конце 2015 года, а в марте 2016 года получен урожай овощей. Сегодня продукция JGC Corporation представлена в крупных торговых сетях Хабаровска. В 2016 году российско-японским совместным предприятием реализовано порядка 150 тонн томатов и 263 тонн огурцов.
Автор фото: Валерий Спидлен.
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