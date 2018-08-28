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26 Сентября 2018, 13:50 | Регион сегодня |

Новый губернатор Хабаровского края намерен создать коалиционное правительство

В новое правительство будут приняты только те, кто не замешан в коррупционных скандалах. Количество заместителей Сергей Фургала собирается сократить до 8-12. Нынешнее количество из 21 персоны он считает излишним.

Новый губернатор Хабаровского края намерен сформировать коалиционное правительство и пригласить в него представителей ЛДПР, ЕР, КПРФ, "Справедливой России". "По политическим моментам, идеологии, разногласий не будет", - сказал он. 

26 сентября избирательная комиссия Хабаровского края официально огласила итоги плебисцита. Сергей Фургал победил с результатом 69,57% против 27,97% у Вячеслава Шпорта. 

За итоги голосования единоглассно приняли все члены избиркома края. Официально завернный протокол передан Сергею Фургалу.

Фургал поблагодарил членов избиркома и всех, кто принял участие в этих сложных выборах.

- Выборы губернатора Хабаровского края в этот раз с моей точки зрения прошли почти безукоризненно, хочу отметить очень высокую организацию выборов в первом и втором турах. Была очень тяжёлая напряжённая борьба, но избирком сделал всё, чтобы мнение жителей края было услышано. Выборы закончились. Прошу вас всех принять этот результат и предлагаю всем начать работать, люди от нас этого ждут. Прошу всех поддержать меня на этом нелёгком и ответственном посту, - сказал  новый губернатор Хабаровского края..

Фургал сказал, что инаугурация состоится 28 сентября. До этого дня Фургал намерен сложить с себ полномочия депутата Госдумы РФ.

Он рассказал также о первых шагах в новой должности.

В частности новый губернатор намерен сформировать коалиционное правительство и пригласить в него представителей ЛДПР, ЕР, КПРФ, "Справедливой России". "По политическим моментам, идеологии, разногласий не будет", - сказал он. 

Глава региона напомнил, что по закону правительство Хабаровского края будет отправлено в отставку, и чиновники перейдут в статус исполняющих обязанности. "Я попрошу их выполнять работу дальше до официального назначения на должность их или новых людей", - отметил он.

Тех, кто не согласится, он держать не будет. 

Олег Кульгин. Фото ИА "Хабаровский край сегодня".

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: выборы  Шпорт  Хабаровский край  Фургал 


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