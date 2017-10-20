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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Октября, 17:17 |
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Инвесторам из Кореи предложили участие в крупных проектах в Хабаровском крае
Делегация Хабаровского края продолжает участие в мероприятиях бизнес-сессии, организованной АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фондом «Росконгресс». В рамках деловой программы сегодня в Сеуле (Республика Корея) состоялась презентация инвестиционного потенциала восьми российских регионов.
О возможностях Хабаровского края представителям власти и бизнеса Республики рассказал заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.
Он представил потенциал ТОСЭР региона, рассказал о новых производствах и преференциальных режимах для бизнеса.
«С корейскими партнерами у нас уже есть опыт совместного сотрудничества в строительной и перерабатывающей отраслях. Мы расширяем деловые и бизнес-контакты, обсуждаем формы участия в новых проектах. Так, в этом году состоялся продуктивный диалог на Дне корейского инвестора, который прошел в Хабаровске. Наше будущее связываем с проектами в области сельского хозяйства, медицины, портовой инфраструктуры и ряда других направлений», - сказал Юрий Чайка.
Он подробно остановился на бизнес-идеях, которые реализуются в различных отраслях экономики региона – судо и авиастроении, добыче природных ресурсов, лесопереработке. Корейским инвесторам было предложено принять участие в нескольких из них, сообщили журналу "Дальневосточного капитала" в Правительстве Хабаровского края.
В их числе - строительство птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки, строительство специализированного терминала для перевалки угля в морском порту «Ванино», возведение торгово-развлекательного комплекса с аквапарком и центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске.
Параллельно встречи корейских и российских бизнесменов проходят в Пучоне в рамках международной выставки экспортеров. Она предполагает широкую деловую программу при участии бизнесменов из Хабаровского края, деловых кругов и представителей власти территорий.
Запланировано подписание соглашения между Ассоциацией рестораторов Хабаровского края и Ассоциацией предприятий питания Кореи.
Оно, в частности, предполагает расширение экспортно-импортных связей территорий, участие в совместных выставочных и деловых мероприятиях.
Напомним, на краевом рынке в течение нескольких лет успешно работают несколько корейских предприятий. В их числе компания «Керенг», которая развивает жилищное строительство и «LS Networks». Последняя вкладывает средства в мусоропереработку. Так, компания вложила 558 млн. рублей в строительство МПС «Южная» в Хабаровске.
В 2016 году Республика стала вторым по величине внешнеторговым партнером Хабаровского края после КНР. По сравнению с 2015-ым оборот увеличился на 9% и составил 332,4 млн долларов.
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