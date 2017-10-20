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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Октября, 17:17 |
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В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект
Напомним, этим летом ООО «Тапир-Эко» запустило в Комсомольске-на-Амуре линию по переработке использованных автомобильных покрышек. Сегодня завод перерабатывает их в резиновую крошку, используемую для бесшовного травмобезопасного покрытия прогулочных и беговых дорожек, обустройства футбольных полей, изготовления резиновых изделий. Среди потребителей продукции – компании из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Южно-Сахалинска. В качестве сырья для переработки на предприятии готовы использовать использованные автомобильные шины, несколько тысяч тонн которых хранятся на полигоне ТБО в Комсомольске-на-Амуре, а также на несанкционированных свалках города.
Среди представленных на Совете - проект «Модернизация мусоросортировочного комплекса», бизнес-идея по созданию рекреационной зоны отдыха в Привокзальном районе и социальный проект «Сказочный городок» с объектами отдыха для молодёжи и семейного досуга. Предполагаемая сумма инвестиций составляет 80 млн. рублей, сроком окупаемости 10 лет, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
"Необходимо не только поддерживать и сопровождать проекты коммерческих структур, желающих вести свою деятельность в городе, но и проводить активную работу по привлечению инвесторов", - прокомментировал Андрей Климов, глава администрации Комсомольска-на-Амуре.
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