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Хабаровск отстоял проведение футбольного матча с московским "Локомотивом" при минус 10
Температура поля во время матча в Хабаровске местных армейцев с московским "Локомотивом" будет игровой и не травмоопасной, заявили корреспонденту журнала «Дальневосточный капитал» в технической службе футбольного клуба «СКА-Хабаровск».
Матч заключительного тура первого круга первенства РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и московским «Локомотивом», запланированный на понедельник, 27 января, породил целую информационную войну между руководством двух клубов. Железнодорожники категорически не хотели ехать в Хабаровск, мотивируя тем, что в сильный мороз играть нельзя, и предлагали перенести матч на один из южных стадионов. В Хабаровске заняли твердую позицию: есть регламент РФПЛ, и ему нужно следовать. Раз игра назначена в Хабаровске, значит и играть нужно на берегах Амура.
Точку в информационной войне поставило руководство РФПЛ, заявив о том, что не собирается преносить игру по желанию одной из команд. Задача хабаровчан, подчеркнули в лиге, подготовить поле в соответствии с требованиями Премьер-лиги. На простом языке это означает, что стадион должен быполностью очищен от снега, а температура на поле не опускаться ниже минус 15 градусов.
Накануне матча состояние стадиона проинспектировал губернатор Хабаровского края. Вячеслав Шпорт поставил задачу повысить температуру газона до 20 градусов тепла, а, если техническо возможно, то и до плюс 25 градусов. Также губернатор распорядился, чтобы для болельщиков были вырезаны из войлока теплые подстилки на сидения.
В технической службе хабаровского ДВК сообщили, что активно занимаются выполнением поставленных задач. Все пришедшие на игру зрители будут обеспечены войлочными подстилками на сиденья, кроме того, будут раздаваться термосы с горячим чаем. Работают техники и над повышением температуры газона.
27 ноября во время игры температура наружного воздуха прогнозируется в Хабаровске в пределах минус 8-10 градусов. При условии, что теплоноситель в системе отопления газона удастся нагреть до заданных параметров, в чем техники уже не сомневаются, температура поля на высоте 170 см будет в пределах минус 5 - 7 градусов при допустимой минус 15 градусов.
В клубе напомнили, что предвыдущий домашний матч с ЦСКА прошел еще при более низкой температуре, которая тогда опустилась до минус 19 градусов. Однако благодаря стараниям технической службы температура поля оказалсь выше минус 15 и судья матча, замерив ее в соответствии с требованиями регламента РФПЛ, разрешил проведение игры. Поединок получился ярким и запоминающимся. Москвичи вырвали победу на последних минутах, победив со счетом 4:2. Потом, к слову, они вернулись в Москву и в Лиге чемпионов обыграли «Бенфику» со счтом 2:0. Так что, поездка команды ЦСКА в морозный Хабаровск никаким образом не сказалась на ее спортивной форме.
- В понедельник "СКА-Хабаровск" встретится с "Локомотивом" на домашнем стадионе хабаровчан. Много было разговоров о погодных условиях, но губернатору края удалось отстоять игру именно в Хабаровске, что для нас является принципиальным моментом. Поэтому мы сделаем все, чтобы игрокам и болельщикам было комфортно, - заявил в интервью "Дальневосточному капиталу" председатель попечительского совета хабаровского клуба Аркадий Мкртычев.
Олег Кульгин.
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