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Четверг| 27 Сентября, 15:55 |
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На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
Церемония вступления нового губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пройдет в пятницу в здании краевой филармонии в 16.00. Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в пресс-службе Правительства Хабаровского края, вход на мероприятие открыт для любого желающего.
Накануне крайизбирком подвел официальные итоги выборов губернатора. Сергей Фургал победил с результатом 69,57% против 27,97% у Вячеслава Шпорта.
Итоги голосования единоглассно поддержали все члены избиркома края. Официально заверенный протокол передан Сергею Фургалу.
Фургал поблагодарил членов избиркома и всех, кто принял участие в этих сложных выборах.
- Выборы губернатора Хабаровского края в этот раз с моей точки зрения прошли почти безукоризненно, хочу отметить очень высокую организацию выборов в первом и втором турах. Была очень тяжёлая напряжённая борьба, но избирком сделал всё, чтобы мнение жителей края было услышано. Выборы закончились. Прошу вас всех принять этот результат и предлагаю всем начать работать, люди от нас этого ждут. Прошу всех поддержать меня на этом нелёгком и ответственном посту, - сказал новый губернатор Хабаровского края..
Фургал сказал, что инаугурация состоится 28 сентября. Он рассказал также о первых шагах в новой должности.
Новый губернатор намерен сформировать коалиционное правительство и пригласить в него представителей ЛДПР, ЕР, КПРФ, "Справедливой России". "По политическим моментам, идеологии, разногласий не будет", - сказал он.
Глава региона напомнил, что по закону правительство Хабаровского края будет отправлено в отставку, и чиновники перейдут в статус исполняющих обязанности. "Я попрошу их выполнять работу дальше до официального назначения на должность их или новых людей", - отметил он.
Тех, кто не согласится, он держать не будет. В новое правительство, по его словам, будут приняты только те люди, которые не замешаны в коррупционных скандалах. Количество заместителей он намерен сократить до 8-12. Нынчешнее количество из 21 персоны считает излишним.
Олег КУЛЬГИН, фото ИА «Хабаровский край сегодня».
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