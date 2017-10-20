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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске открылся коворкинг-центр Агентства стратегических инициатив "Точка кипения"
Соответствующее соглашение подписали директор вуза Вячеслав Кушнарев и замдиректора направления «Молодые профессионалы» АСИ Андрей Силинг. В торжественной церемонии принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
«Подготовка грамотных управленческих кадров для региональных экономик – прямая задача, которую перед нами ставит Президент России, - отметил в приветственном слове глава региона. - Поэтому появление коворкинга АСИ «Точка кипения" для нашего края – важнейшее событие. Именно у нас сегодня внедряются новые форматы работы с инвесторами, реализуется ряд новаторских проектов. Уверен, площадка будет способствовать построению эффективной коммуникации, позволит обсуждать и внедрять мировые управленческие практики, эффективнее развивать предпринимательство, механизмы и инструменты поддержки социальных проектов».
Особенностью «Точки кипения» в Хабаровске станет ее ориентация на развитие кадрового потенциала, в том числе для промышленных предприятий. Участники площадки намерены оказывать активную поддержку движению «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в ДФО, внедрять дуальное образование. Также большое внимание планируется уделять вопросам повышения инвестиционной привлекательности региона, сопровождению крупных проектов, реализуемых на площадках ТОСЭР. Мероприятия в центре будут проходить в формате форсайт-сессий, мастер-классов различных экспертов, программ акселерации, экспертных сессий и презентаций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Напомним, что формат «Точка кипения» реализуется АСИ с 2014 года. Он предусматривает свободное общение лидеров проектов, возможность получения консультаций ведущих специалистов в разных областях, а также бесплатное участие в образовательных программах. Первые площадки открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Петразаводске, Новосибирске, а недавно – во Владивостоке. Так, в московском коворкинг-центре за три года его существования проведено более 3 тыс. мероприятий. Участие в них уже приняли свыше 150 тыс. человек.
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