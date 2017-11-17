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Газификация энергоблока №4 Хабаровской ТЭЦ-3 дала значительный экологический эффект
В 2012 году был пущен в эксплуатацию после реконструкции энергоблок №4 Хабаровской ТЭЦ-3 (филиал «Хабаровская генерация АО «ДГК»). Дальневосточная генерирующая компания вложила в проект по переводу оборудования на сжигание природного газа более 350 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация».
Газификация энергоблока №4 дала значительный экологический и экономический эффект. Она позволила снять ограничения на одновременную работу четырёх блоков станции, увеличила стабильность её работы, дала возможность маневрирования при использовании двух видов топлива, выбирать наиболее экономичные режимы. Экономия означала возможность сокращения издержек не только для Хабаровской генерации, но и в масштабах всей Дальневосточной генерирующей компании.
- Самое важное, что модернизация оборудования позволила подключить к централизованному теплоснабжению строящиеся жилые районы в северной части Хабаровска, - отмечает директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир Лариков. - В целом надёжность энергоснабжения наших потребителей стала еще выше.
Проект был осуществлён в условиях действующей станции в сжатые сроки – за 7 месяцев от начала проектирования до включения в сеть. В настоящее время энергоблок № 4 имеет возможность работать как на газе, так и на угле.
Реализация проекта сделала Хабаровскую ТЭЦ-3 не только самой мощной (установленная электрическая мощность 720 МВт, тепловая - 1640 Гкал/ час.), но и самой экономичной электростанцией на Дальнем Востоке.
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