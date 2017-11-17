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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Ноября, 18:56 |
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Новую модель взаимодействия власти и малого бизнеса представляет Хабаровский край
Основная цель проекта определена как переход к новому качеству поддержки малого и среднего бизнеса.
Проект состоит более чем из 10 блоков, наиболее актуальными из которых, в соответствии с федеральной повесткой, являются: повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса, развитие молодежного предпринимательства, поддержка субъектов МСП в области инноваций, создание комфортной среды для начала и ведения предпринимательской деятельности и др., сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Прошедшие защиту проекты станут основой для документов стратегического развития малого и среднего предпринимательства регионов на ближайшие несколько лет.
VII Всероссийская конференция «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» объединила более 400 участников из 84 регионов России, среди которых и делегация Хабаровского края.
В рамках пленарного заседания представители Минэкономразвития РФ обозначили ключевые задачи государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2018 год. Это вовлечение молодежи и самозанятость, акселерация, как поиск ресурсов для финансирования проектов СМСП, эффективность, основанная на использовании СМСП инноваций и развитии производства, экспортоориентированность СМСП.
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