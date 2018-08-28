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Четверг| 20 Сентября, 00:45 |
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Расширение пропускной способности БАМа повысит интерес инвесторов к созданию особой портовой зоны в Хабаровском крае
В Хабаровском крае состоялась церемония открытия Кузнецовского тоннеля, способного обеспечить перевозку по Байкало-Амурской магистрали до 29 млн тонн грузов в год.
Инвестиционный проект ОАО «РЖД» по реконструкции участка «Оунэ-Высокогорная» со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке «Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань» призван ликвидировать «узкие места» в направлении портов Хабаровского края.
Завершение стройки ознаменовалось прохождением первого грузового состава. Церемония открытия прошла у восточных ворот нового тоннеля. В ней приняли участие президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин и руководство Дальневосточной железной дороги, заместитель министра по развитию Дальнего Востока Юрий Оноприенко, Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
С помощью видеосвязи с окончанием работ всех присутствующих поздравил Президент России Владимир Путин. По словам главы государства, успешная реализация проекта является хорошим примером сотрудничества бизнеса, государства и местных властей. Общий объем финансирования составил около 28 млрд. рублей. «Ликвидировано «узкое место» магистрали, сдерживающее дальнейшее развитие грузоперевозок по БАМу. Создан хороший задел для развития дальневосточных портов, роста экспортных поставок, модернизации восточных регионов России», - подчеркнул Владимир Путин.
Как отметил в ходе церемонии президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, работы завершены с полугодовым опережением сроков. С вводом в эксплуатацию провозная способность магистрали увеличилась до 29 млн тонн в год. После завершения всего проекта реконструкции к 2016 году провозная способность должна возрасти до 36 млн. тонн. «Строительство нового тоннеля позволит форсировать сотрудничество со странами АТР. Уже сегодня мы по БАМу перевозим значительно больше грузов, чем в советское время. Южная Корея и Китай проявляют большой интерес к развитию свободной портовой экономической зоны. Ввод нового тоннеля будет хорошим стимулом, чтобы этот интерес подогреть», - отметил В. Якунин.
По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, реализация крупного транспортного проекта - как в экономическом, так и в социальном смысле имеет колоссальное значение для Хабаровского края.
«Российские железные дороги являются одним из главных налогоплательщиков краевого бюджета. Ввод тоннеля позволит удвоить сумму налоговых отчислений. (до 4 млрд. рублей в 2013-ом году). Дополнительные доходы региональной казны будут направлены на социальные цели, обеспечение комфортного проживания наших жителей. С ростом грузопотока дальнейшее развитие получат порты Ванино и Советская Гавань. Это, опять же, дополнительные налоги, новые рабочие места, приход крупного бизнеса, который уже заинтересовался проектом портовой экономической зоны. Хочу поблагодарить всех строителей, воплощавших идею нового Кузнецовского тоннеля в жизнь, а также руководство страны за внимание к развитию Дальнего Востока», - отметил губернатор.
Лучшим строителям Вячеслав Шпорт вручил благодарственные письма, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
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