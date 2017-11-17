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В Хабаровском крае новый владелец "Амурметалла" увеличил рабочий коллектив завода
ГК «Торэкс», которая стала новым владельцем завода «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре), не только сохранила коллектив предприятия, но и увеличила его численность. Об этом рассказал исполнительный директор ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» Сергей Зюбр.
"На момент нами покупки завода, на предприятии работало 2217 человек. После перехода завода в собственность компании «ТОРЭКС-Хабаровск», было трудоустроено 2750 человек. Более того, мы осуществили добор специалистов до уровня 2878 работников", - прокомментировал Сергей Зюбр, исполнительный директор ООО «ТОРЭКС-Хабаровск».
В 2018 году на «Амурметалле» намерены увеличить выпуск готовой продукции до 1 миллиона тонн. Для этого предприятию потребуются новые кадры. Совместно с краевым правительством решается вопрос о создании на базе учебных заведений Комсомольска-на-Амуре образовательных программ по подготовке необходимых специалистов. В частности, соответствующее соглашение подписано с КнАГТУ.
«Совместными усилиями властей и бизнеса нам удалось сохранить уникальное производство. Главные обязательства «ТОРЭКС» выполнил, остался квалифицированный коллектив, есть перспективы, стратегия и планы развития, включающие даже подготовку новых кадров. Коллективу отдельное огромное спасибо за терпение. Я знаю, что в «дорожной карте» у нового руководства предусмотрено повышение заработной платы для коллектива», - сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Напомним, завод «Амурметалл» – единственное на Дальнем Востоке России электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат и изделия дальнейшего передела. В последние годы предприятие испытывало серьезные финансовые трудности. К 2015 году у «Амурметалла» насчитывалось 264 кредитора, большая часть которых - банки. В 2016 году Минвостокразвития России разработало комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре, который включил в себя программы развития таких предприятий как «Амурметалл», «Комсомольский-на-Амуре аэропорт», «Амурский судостроительный завод». Летом 2017 года после смены собственника на заводе было возобновлено сталеплавильное производств.
Минвостокразвития России совместно с правительством Хабаровского края прорабатывают возможность предоставления инвестору «Амурметалла» еще ряда преференций.
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