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"Данайцы" из-за Амура наводнят Дальний Восток

Из Китая хлынут не только инвестиции, но и рабочая сила

По официальной статистике, КНР является самым крупным поставщиком трудовых ресурсов в Хабаровский край среди стран дальнего зарубежья. Дальше эта тенденция будет только нарастать, потому что китайский бизнес активно скупает в регионе плодородные земли, участки для застройки, месторождения полезных ископаемых. Это делается для того, чтобы в ближайшее время начать их активное освоение.

Паралллельно наши соседи выстраивают логистическую инфраструктуру для того, чтобы можно было вывозить богатства Дальнего Востока как можно быстрей. В частности, железнодорожный мост в районе села Ленинское в ЕАО уже практически готов. Крупный портовый проект, преследующий такую же цель, вот-вот стартует в Хабаровске.

Надежда на то, что сотрудничество с китайскими бизнесом даст работу тысячам российских труженников, весьма призрачна.  Кто-то, скорее всего, трудоустреон будет, но не вызывает сомнений, что на китайских предприятиях на амурских землях будут трудиться в большинстве своем китайские работники.

Представляется, что местным администрациям Дальнего Востока, в том числе и правительству Хабаровского края, пора серьезно готовиться к ползучей трудовой экспансии соседей, а не только хлопать в ладоши, пересчитывая возможные инвестиции. Случаи из реальной практики свидетельствуют о том, что это не пустые опасения.

В преддверии посевной, которая вот-вот начнется на полях юга региона, аграрии Хабаровского края бъют тревогу. Они призывают региональное правительство обратить внимание на деятельность сельхозрабочих из КНР, которые отравляют пестицидами приамурские поля.

В прошлом году в районе имени Лазо разразился настоящий скандал, вызванный губительным воздействием химикатов на экологию. В августе неожиданно рано пожелтели леса и поля, примыкающие к соевым наделам одной из крупнейших агрокомпаний района. Местные жители связали это с деятельностью нанятых работодателем китайских полеводов.

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку агрохолдинга «Хорская бурёнка». Согласно представленным предприятием документам, посевы сои были обработаны гербицидами «Торнадо» и «Анаконда», однако, якобы, исполнители ошиблись с дозировкой, а обработку проводили, не учитывая силы ветра. Однако жителей Могилёвки такое объяснение не устроило, они наблюдали за процедурой заправки химикатов и видели, что в бочки китайские работники наливали совсем другой препарат из канистр, на упаковке которых значился производитель из КНР.

Информацию о вопиющем нарушении они отправили в краевое правительство, но последовавшие затем выборы, организационная неразбериха в Минсельхозе отовинула тревоги лазовских земледельцев на второй план. Сейчас они напомнили о своем обращении и требуют проведение самого тщательного расследования и оглашения его результатов.

По мнению многих хабаровских фермеров, использование несертифицированных сертификатов, которыми грешат их коллеги из-за речки, опасно не только для полей, которые после использования китайцами несколько лет нельзя пускать в севооборот, но ведь еще некачественная продукция поступает в торговые сети края, оказывая губительное воздействие на здоровье жителей края.

О характерном примере рассказал журналистам фермер из села Челны, которое расположено под Хабаровском, Леонид Игумнов. Он один из немногих в крае, занимающихся круглогодичным выращивание клубники в собственных теплицах. Так вот, в прошлом году хабаровские прилавки заполонила клубника, якобы, выращенная в Приморье. На самом деле оказалось, что эта была китайская ягода, производенная в неотапливаемых теплицах – вегетариях в провинциях южного и центрального Китая.

Затем под приморским же брендом в Хабаровске  появилась и клубника из парников соседней провинции Хэйлунцзян. Стоила она по 250 рублей за килограмм, в то время как сам Игумнов дешевле, чем по 1300 за килограмм продавать не мог. В цену включены стоимость топлива, работа кочегара, удобрения, транспортные расходы на отопление, работу истопника, удобрения и прочие расходы.

Словом, за «три копейки» клубнику у нас зимой не вырастишь. А китайцы для удешевления производства зачастую используют технологию гидропоники, отчего клубника зачастую не имеет выраженного вкуса, чем-то подкармливают ее, что чувствуется уже по запаху. Но люди берут, потому что ягода дешевая. Хабаровские фермеры с ними конкурировать не могут, поэтому в эту сферу идут немногие, не развивается целое перспективное направление.

Из-за этого растет недовольство среди местных земледельцев. Они не требуют запретить импорт китайской продукции, но обращаются к региональному правительстиву с просьбой поддержать производство субсидиями, техникой, удобрениями. Это то региональной власти под силу, считают они, но поддержки пока нет.

Понятно, что сотрудничество с Китаем нужно развивать. У нас общая протяженная граница, один на двоих остров Большой Уссурийский, который планируется совместно осваивать. Китайцы заявили об интересе ко многим проектам на территории края. Это и строительство целлюлозно-бумажного комбината в Амурске, и участие в модернизации «Амурстали», и несколько проектов в горнодобюывающей, лесной и рыбной отраслях.

В этом году в Хабаровске китайцы задумали построить большой порт для перевалки сельхозпродукции, произведенной на юге Дальнего Востока, в северо-восточный Китай. Речь идет о 100 тысяч тонн на первом этапе, а дальше говорится уже о миллионном обороте. Фургал на форуме в Сочи расписал это как огромную победу новых властей. Может быть, и правда победа, но скорее пиррова. Посмотрите, какая уже выстраивается коллизия.

- Порт будет построен на реке, но это будет именно морской порт, - презентовал проект местным журналистам несколько месяцев назад директор автономной некоммерческой организации «Краевой сельскохозяйственный фонд» Денис КОЙКОВ. – Общий объём инвестиций в строительство порта и инфраструктуры, включающей хранилища, подъездные пути и прочее, составил 7,4 млрд рублей. Для перевозки грузов по Амуру и Уссури потребуются баржи, их планируют заказать на Хабаровском судостроительном заводе. Таких судов сначала будет 28, причём шесть уже построены в КНР.

На днях появилась информация о том, что и остальные будут также построены в Китае. Ведь это их инвестор «заказывает музыку», зачем ему плодить конкурентов?! Чему, спрашивается, так радовался в Сочи Фургал, рассказывая про китайский порт в Хабаровске?

Поэтому после первых восторгов о сотрудничестве с соседями начинаешь понимать, что перпективы-то выглядят далеко не радужными. Принося в нашу экономику инвестиции, китайские предприниматели готовят почву и для «крупного десанта» трудовых мигрантов, как легальных, так и нелегальных. Миграционные власти Приамурья, по их же лфициальной информации, уже возвращают в Китай в год десятки нелегалов, а что будет дальше?!

Между тем, полеводческий сезон скоро развернется в полную силу, на хабаровские поля хлынут сотни китайских работников, в землю посыпятся гербициды, а потреблять выращенную таким образом продукцию будут жители Хабаровского края, до сих пор не защищенные от этого вреда. А наши сельчане, лишенные возможности работать на родных полях, будут дальше спиваться и клясть власть. К сожалениию, губернатор Сергей Фургал не единожды заявлявший о том, что необходимо что-то делать с китайским засильем на полях,  дальше деклариций не идет.

А что ждет Приморье?

Павел ЛЕБЕДЕВ.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: ЕАО  КНР  Хорская бурёнка 


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Комментарии
  • Nim08:43, 04.03.2019

    Придет время, когда китайцы начнут диктовать свои условия, и вышвырнуть их вон, если потребуется, станет уже невозможно. Причем конфликты будут весьма серьезными - даманский конфликт 69-го покажется просто детской потасовкой. . .
  • Супермен09:46, 04.03.2019

    Сотрудничество, да, нужно развивать, НО!!! , только торговля товарами, а не передача земель в пользование. Нас травят, нашу землю убивают . . .
  • Супермен09:49, 04.03.2019

    Выход один - и он конституционный, - жителям края проводить референдум "О ЗАПРЕЩЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ"
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