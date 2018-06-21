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ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
В Комсомольске-на-Амуре проведено очередное выездное заседание наблюдательного совета ТОСЭР «Комсомольск». Участники рассмотрели вопросы реализации перспективного плана развития территории опережающего социально-экономического развития, а также подвели предварительные итоги по методике оценки эффективности площадок, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
По информации Минвостокразвития России, ТОСЭР «Комсомольск» входит в тройку лидеров среди территорий с преференциальным режимом в ДФО по нескольким показателям: «Соотношение государственных и частных инвестиций», «Соотношение частных инвестиций по заключенным соглашениям к запланированным частным инвестициям», «Стоимость создания для федерального бюджета одного рабочего места».
По итогам совещания участники приняли решение сформировать оперативные планы развития площадок с ежегодным подведением итогов их исполнения на заседаниях наблюдательного совета.
Решение о создании ТОСЭР «Комсомольск» принято Правительством Российской Федерации три года назад. В настоящее время заключено 21 соглашение с резидентами на осуществление деятельности. Сумма вложенных инвестиций уже составила 1,9 млрд рублей, создано более 700 новых рабочих мест.
Сейчас на территории опережающего социально-экономического развития за счет бюджетных средств идет строительство транспортной и инженерной инфраструктуры. На площадке «Парус» возводятся производственные помещения под размещение резидентов ТОСЭР, планирующих реализацию проектов по программе локализации государственных корпораций.
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