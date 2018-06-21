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В Хабаровске завершился Национальный Лесной форум
24-25 июня в Хабаровске, впервые на Дальнем Востоке, прошел 3-й этап Национального Лесного форума. Его организаторами выступили Минприроды России, Государственная Дума и Правительство Хабаровского края. В мероприятии приняли участие более 300 специалистов: представителей федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, лесопользователей, бизнес-сообщества, научных учреждений и общественных организаций, в том числе WWF России.
Амурский филиал WWF России более 20 лет последовательно занимается сохранением дальневосточных кедрово-широколиственных лесов — мест обитаний амурского тигра. На форуме WWF вместе с партнерами представил анализ ситуации с лесопользованием и новые разработки по эффективному выявлению нелегальных рубок и контролю в лесу с применением инновационных технологий, а также по развитию недревесного лесопользования.
«Многие специалисты, работающие в лесной сфере, оценивают важность изменения подходов к лесу уже давно. Эта актуальность особенно проявляется там, где еще осталось что терять. Леса юга Дальнего Востока — явление планетарного масштаба: здесь живут удивительные редкие кошки нашей планеты, тигр и леопард, здесь пчелы трудятся в настоящей «лесной кладовой России» — на медоносах дальневосточных лип, а главным защитником леса является таежник, тот, кто зависим от целостности лесных экосистем, но научился разумно использовать недревесные быстро возобновляемые дары. Форум в этом смысле – надежда, что все здравые стороны в лесопользовании будут учтены в дальнейшем и в законе, и в практике правоприменения настолько, что не нужны будут призывы спасать лес от деградации среды и ее экономического оскудения. Одновременно новые инструменты информатизации позволят вывести отрасль на новый современный уровень», — говорит Евгений Лепешкин, ведущий координатор проектов отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.
На площадке форума «Лесные богатства для людей», посвященной вопросам комплексного использования недревесных ресурсов леса — кедрового ореха, таежного медосбора, пищевых и лекарственных растений, Евгений Лепешкин, WWF России, представил доклад «Законодательные основы использования недревесных ресурсов леса: существующая практика, барьеры, возможные пути для совершенствования».
Безусловно, развитие этой отрасли невозможно без сохранения наиболее ценного медоноса — дальневосточной липы (амурская, маньчжурская и Таке). Их массированная вырубка наносит колоссальный урон уссурийской тайге и таежному пчеловодству — важной и уникальной составляющей социально-экономического развития Дальнего Востока. Анализ таможенных данных, проведенный WWF России, показал, что реальный объем древесины липы, вырубленной на Дальнем Востоке для экспорта, более чем в 4 раза превышает официально регистрируемый объем заготовки. В этой ситуации WWF России считает необходимым ввести временный запрет на заготовку липы до получения результатов всесторонней оценки проблемы.
В обсуждении животрепещущих вопросов на форуме приняли участие представители организаций, вместе с которыми Амурский филиал WWF России реализует важные направления развития защиты ценных лесов, развития устойчивого неистощительного лесопользования. Так, с докладом «Экспорт продукции и сырья: проблемы и пути их решения», выступил Олег Юшкин, председатель правления Общественной организации охотников и рыболовов «Сидатун», Приморье. О вовлечении местного населения через цепочки от заготовки до локальной переработки и реализации продукции рассказала индивидуальноый предприниматель Оксана Ли, которая занимается в Приморье переработкой дикоросов.
Ряд тем — от подготовки кадров для лесного хозяйства Дальнего Востока до развития научных исследований, школьных лесничеств, дружины ТИС и работе Центра инноваций лесного хозяйства, который создан и активно действует сейчас при поддержке WWF в Приморской государственной сельскохозяйственной академии, представили на Лесном форуме преподаватели ПГСХА — декан Института лесного и лесопаркового хозяйства Ольга Приходько, доцент Александр Иванов.
Одно из ключевых перспективных направлений, над которым работает WWF России вместе с лесниками и администрациями Приморского и Хабаровского краев — цифровизация лесопользования. Совместно с Департаментом лесного хозяйства Приморского края Амурский филиал WWF России подготовили доклад «Система «КЕДР» – как пилотный проект по дистанционному мониторингу лесов. Помощь в расследовании уголовных дел природоохранной направленности в Приморском крае».
В 2015 году Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) выступил инициатором создания системы, позволяющей органам управления лесами решить задачу пресечения браконьерских рубок ценных лесов Дальнего Востока. Система, названная «КЕДР», создавалась в прямом сотрудничестве специалистов-лесников Приморского, Хабаровского краев и разработчиков программных инновационных продуктов на базе существующих регламентов и законодательных актов. Особенностью системы стало использование космических данных оперативного мониторинга изменений лесного покрова, которые продуцируются специальным алгоритмом, работающем на основе принципа функционирования нейронных сетей. Вместе с мобильными приложениями это позволяет эффективно использовать оперативные группы управления лесами и предотвращать работу черных лесорубов, когда они еще только начинают рубить лес.
В апреле 2018 года система автоматического мониторинга незаконных рубок "КЕДР", успешно внедренная органами управления лесами Приморского и Хабаровского краев, заслужила в Москве награду Правительства России и стала победителем Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации» Открытого правительства.
Красной нитью на форуме прошла тема сохранения животного мира в ареале амурского тигра, совершенствования законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
«В ареале амурского тигра с охраной животного мира несколько иная ситуация, чем в остальной части России. Мы вместе с партнёрами и государством создали эффективную систему охраны, основными компонентами которой является межотраслевые оперативные группы, сеть научно-природоохранных кордонов, качественное и своевременное разрешение конфликтных ситуаций между животными и человеком, экологическое просвещение населения и другое. Сейчас мы направляем все усилия на то, чтобы система работала на том уровне, на котором она задумывалась, — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, который выступил на форуме с докладом «Система охраны животного мира в ареале амурского тигра». — Около 75 % всех тигров обитают на территориях охотничьих хозяйств и понятно, очень важно, чтобы отрасль охотничьего хозяйства развивалась в правильном направлении, таким образом, чтобы охота была доступна любой категории граждан, а численность тигров и копытных животных не снижалась. Одна из основных наших задача – это гармонизация природоохранного законодательства. Отрадно, что есть люди и из числа депутатов, которые это понимают».
Первые этапы Национального Лесного форума уже прошли в Ижевске и Ханты-Мансийске, следующими площадками станут Барнаул и Петрозаводск, а итоговое мероприятие состоится в Москве, где будут представлены конкретные предложения по изменению законодательства, сформированные по итогам проведенной работы тематических площадок на всех этапах в 2018 году. Эти предложения лягут в основу пакета поправок, которые отправятся на рассмотрение Государственной Думы до конца года.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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