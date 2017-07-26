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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Июля, 18:40 |
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В Хабаровск из Москвы впервые прилетел новый лайнер АК Nordwind
Это наиболее популярное направление у жителей Дальневосточного федерального округа, поэтому пассажирам региона интересны все изменения, касающиеся как частоты перевозок по востребованному маршруту, так и повышения качества обслуживания.
Пассажиры рейсов КЛ305/306, выполняемых по маршруту Москва (Шереметьево) – Хабаровск – Москва, которые ранее осуществляла авиакомпания "Икар", смогут оценить преимущества нового воздушного судна на этой линии – широкофюзеляжного Airbus A330-200. Отныне перевозки пассажиров на данном рейсе осуществляет авиакомпания Nordwind ("Икар" и Nordwind – дочерние предприятия туроператора "Пегас-Туристик"). Как подчеркивают в компании-авиаперевозчике, этот тип воздушного судна оптимально подходит для перелетов на дальние и сверхдальние расстояния.
27 июля новый Airbus A330-200, в фирменной ливрее АК Nordwind, впервые доставил 247 пассажиров в воздушную гавань Хабаровского края и совершил обратный вылет в Москву. Он рассчитан на комфортабельную перевозку 279 пассажиров в двухклассной компоновке, при этом максимальная вместимость данного типа воздушного судна может достигать 380 мест. Пассажиры первого рейса на новом самолете отметили преимущества просторного салона с увеличенным расстоянием между креслами этой модели А330.
В августе авиакомпания Nordwind будет осуществлять полеты на Airbus A330-200 из Москвы в Хабаровск и обратно 5 раз в неделю, со вторника по пятницу и в воскресенье.
"Уверены, что появление комфортабельных самолетов Airbus А330 авиакомпании Nordwind на московском направлении будет способствовать усилению позиций на этой линии, а также развитию конкуренции на рынке авиаперевозок и транспортной доступности Дальнего Востока России», – отметил заместитель исполнительного директора по коммерции ОАО "Хабаровский аэропорт" Николай Ильин.
Досье "Дальневосточного капитала": ОАО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий около 2 млн. пассажиров и 30 тыс. тонн грузов. Nordwind — входит в число 10-ти крупнейших авиакомпаний Российской Федерации по пассажирообороту. Маршрутная сеть авиакомпании включает более 85 направлений полетов по России и зарубежным странам. Регулярные рейсы выполняются из аэропорта Шереметьево. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из 20 воздушных судов таких типов как: Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321.
Фото Романа Руденко.
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