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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Августа, 21:51 |
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Хабаровский филиал ВТБ нарастил финансирование регионального бизнеса на 11%
«Драйвером роста стало кредитование среднего бизнеса, предприятиям которого выдано 11,4 млрд рублей, что на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», - сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент, управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений Орлов.
Кредитно-документарный портфель филиала по итогам первого полугодия превысил 81 млрд рублей. При этом портфель в сегменте среднего бизнеса составил порядка 26 млрд рублей (рост за год - более чем на 20%), малого - 5 млрд рублей (рост за год - 15%).
В структуре портфеля основную часть формируют обрабатывающая отрасль (54%), торговля (10%), горнодобывающая промышленность и металлургия (10%), агропромышленный комплекс и пищевая промышленность (7%), машиностроение (7%), транспорт и инфраструктурное строительство (4%).
Объем привлеченных средств корпоративных клиентов за январь-июнь 2018 г. составил 87,4 млрд рублей, что на четверть превышает результат за аналогичный период прошлого года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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