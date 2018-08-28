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28 Августа 2018, 16:45 | Регион сегодня |

Хабаровский филиал ВТБ нарастил финансирование регионального бизнеса на 11%

Объем финансирования корпоративного бизнеса хабаровским филиалом ВТБ с начала 2018 года составил 22 млрд рублей

«Драйвером роста стало кредитование среднего бизнеса, предприятиям которого выдано 11,4 млрд рублей, что на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», - сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент, управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений Орлов.

Кредитно-документарный портфель филиала по итогам первого полугодия превысил 81 млрд рублей. При этом портфель в сегменте  среднего бизнеса составил порядка 26 млрд рублей (рост за год - более чем на 20%), малого - 5 млрд рублей (рост за год - 15%).

В структуре портфеля основную часть формируют обрабатывающая отрасль (54%), торговля (10%), горнодобывающая промышленность и металлургия (10%), агропромышленный комплекс и пищевая промышленность (7%), машиностроение (7%), транспорт и инфраструктурное строительство (4%).

Объем привлеченных средств корпоративных клиентов за январь-июнь 2018 г. составил 87,4 млрд рублей, что на четверть превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: кредиты  ВТБ 


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