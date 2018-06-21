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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:39 |
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Хабаровская генерация готова к новогодним праздникам
Энергетики завершили все плановые ремонты и обеспечили исправное состояние не только основного, но и резервного оборудования.
Проверены противопожарное состояние всех территорий, зданий и помещений энергообъектов, готовность сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспеченность средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем.
Персонал электростанций прошел дополнительный инструктаж. Аварийные бригады, спецтехника, аварийный запас материалов и запас ГСМ находятся в состоянии полной готовности.
- Перед праздниками работники электростанций провели внеплановые обходы и осмотры состояния электрооборудования, устранили выявленные неисправности, - комментирует директор филиала Владимир Лариков. – Над состоянием технологического оборудования установлен особый контроль.
Своевременная подготовка к нештатным ситуациям позволяет энергетикам испытывать уверенность в том, что жители края в праздничные дни будут надежно обеспечены тепловой и электроэнергией.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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