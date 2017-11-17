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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае решили положить конец беззастенчивому воровству
Таковы результаты проверки, проведенной управлением лесного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края, сообщили корреспонденту «Дальневосточного капитала» в ведомстве.
За минувшие два года в Хабаровском крае объем древесины, выделенной гражданам на индивидуальное жилищное строительство, вырос почти в 2 раза: в 2016 году он был равен около 25 тыс. кубометров древесины, в 2017 году – уже 42 тыс. кубометров. Но новых домов, как видим, не прибавилось. На вопрос, куда уходит выделенный лес, собеседник ответил, что в основном на продажу.
Напомним, что по существующему федеральному законодательству каждый деревенский житель имеет право один раз в жизни получить деловую древесину на строительство собственного дома. Делается это так. Владелец земельного участка получает в местной администрации справку, с которой идет в леничество. Там ему выделяют участок, на котором растет деловой лес. Дальше уже забота хозяина, как его заготовить, вывезти и переработать.
В постоянном комитете Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры разработали законопроект, которым вводится ответственность получателя за целевое использование древесины. Документом предусматривается, что такой гражданин в случае нецелевого использование полученного леса, должен возместить ущерб государству. Эта обязанность будет обозначена в типовом договоре купли-продажи лесных насаждений, который подписывается управлением лесами Хабаровского края и непосредственно обратившимся гражданином.
«Вопрос в том, кто сегодня контролирует строительство домов, на которые человеку выделяют 150 кубометров древесины. Выезжая в районы, мы, депутаты Думы края, видим, что обновляются заборы, сараи и другие вспомогательные строения, но новые жилые дома не строятся. А если строятся, то это – единичные случаи. Сегодня жилой фонд в сельской местности ветшает. Поэтому мы разрабатывает поправку, чтобы этот процесс был в рамках закона», - прокомментирвоал законодательную инициативу председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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