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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
Реализация комплексного плана развития города Юности обеспечила условия для роста объемов выпуска продукции. Так, по итогам работы за 2017 индекс производства транспортных средств и оборудования составил 124 % к уровню 2016 года, машин и оборудования − 151,2 %. Наиболее существенный рост отмечен в авиастроении. Так, филиал «Гражданские самолёты Сухого» нарастил объемы более чем на 70%.
Позитивная динамика обеспечена за счет выполнения гособоронзаказа на Амурском судостроительном заводе и КнААЗ, а также выпуска среднемагистрального самолета Сухой Суперджет 100.
Участники расширенного заседания Правительства края под председательством Губернатора Вячеслава Шпорта обсудили перспективы развития машиностроения и металлургии в регионе. С основным докладом по этому вопросу выступил заместитель председателя Правительства края – министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
По его словам, в Хабаровском крае производится больше половины дальневосточного объема продукции машиностроения и около 80 % металлургии. Всего в данных отраслях занято более 100 организаций, на которых трудится 28,5 тысяч человек. Эти предприятия являются крупнейшими налогоплательщиками края. В 2017 году в бюджет перечислено около 2,9 млрд рублей.
«Важнейшей задачей является сохранение достигнутых объемов производства. С госкорпорациями и федеральным центром, руководителями субъектов РФ мы прорабатываем вопрос обеспечения новыми заказами. В перспективе может появиться проект по строительству грузопассажирского судна для Камчатского края. Кроме того, на 2019 год в сторону увеличения планируется скорректировать программу выпуска самолетов Сухой Суперджет 100», - отметил Сергей Ивашкин.
Помочь обеспечить новыми заказами промышленные предприятия края призван федеральный проект по повышению промышленного потенциала Комсомольска-на-Амуре, который разработал Минпромторг РФ совместно с краевыми властями. Его основные характеристики представил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.
По его словам, сегодня в ведомстве работают над комплексным планом реализации проекта. Будут задействованы крупные финансовые организации и корпорации, ведущие промышленные предприятия. В их числе Объединенная авиастроительная корпорация, АО "ОСК", ГК "Внешэкономбанк", АО "Корпорация "МСП", ООО "ТОРЭКС – ХАБАРОВСК". Они обеспечат загрузку, а также привлечение средств в модернизацию мощностей.
«Проект позволит объединить меры и финансовые инструменты по развитию авиа- и судостроения, металлургии, создать новые производства и рабочие места. Его реализация также обеспечит подготовку кадров для промышленных предприятий», - сказал Алексей Беспрозванных.
По расчетам Минпромторга РФ в рамках плана в развитие промышленности города Юности до 2025 года планируется привлечь около 240 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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