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Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре

Помочь обеспечить новыми заказами промышленные предприятия Хабаровского края призван федеральный проект

Реализация комплексного плана развития города Юности обеспечила условия для роста объемов выпуска продукции. Так, по итогам работы за 2017 индекс производства транспортных средств и оборудования составил 124 % к уровню 2016 года, машин и оборудования − 151,2 %. Наиболее существенный рост отмечен в авиастроении. Так, филиал «Гражданские самолёты Сухого» нарастил объемы более чем на 70%.

Позитивная динамика обеспечена за счет выполнения гособоронзаказа на Амурском судостроительном заводе и КнААЗ, а также выпуска среднемагистрального самолета Сухой Суперджет 100.

Участники расширенного заседания Правительства края под председательством Губернатора Вячеслава Шпорта обсудили перспективы развития машиностроения и металлургии в регионе. С основным докладом по этому вопросу выступил заместитель председателя Правительства края – министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

По его словам, в Хабаровском крае производится больше половины дальневосточного объема продукции машиностроения и около 80 % металлургии. Всего в данных отраслях занято более 100 организаций, на которых трудится 28,5 тысяч человек. Эти предприятия являются крупнейшими налогоплательщиками края. В 2017 году в бюджет перечислено около 2,9 млрд рублей.                        

«Важнейшей задачей является сохранение достигнутых объемов производства. С госкорпорациями и федеральным центром, руководителями субъектов РФ мы прорабатываем вопрос обеспечения новыми заказами. В перспективе может появиться проект по строительству грузопассажирского судна для Камчатского края. Кроме того, на 2019 год в сторону увеличения планируется скорректировать программу выпуска самолетов Сухой Суперджет 100», - отметил Сергей Ивашкин.

Помочь обеспечить новыми заказами промышленные предприятия края призван федеральный проект по повышению промышленного потенциала  Комсомольска-на-Амуре, который разработал Минпромторг РФ совместно с краевыми властями. Его основные характеристики представил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

По его словам, сегодня в ведомстве работают над комплексным планом реализации проекта. Будут задействованы крупные финансовые организации и корпорации, ведущие промышленные предприятия. В их числе Объединенная авиастроительная корпорация, АО "ОСК", ГК "Внешэкономбанк", АО "Корпорация "МСП", ООО "ТОРЭКС – ХАБАРОВСК". Они обеспечат загрузку, а также привлечение средств в модернизацию мощностей.

«Проект позволит объединить меры и финансовые инструменты по развитию авиа- и судостроения, металлургии, создать новые производства и рабочие места. Его реализация также обеспечит подготовку кадров для промышленных предприятий», - сказал Алексей Беспрозванных.

По расчетам Минпромторга РФ в рамках плана в развитие промышленности города Юности до 2025 года планируется привлечь около 240 млрд рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Комсомольск-на-Амуре  промышленность 


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