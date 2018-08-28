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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 03:12 |
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ВТБ обеспечит финансовое сопровождение строительства нового авиатерминала в Хабаровске
Банк ВТБ реализует расширенное сопровождение проекта по строительству нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта в Хабаровске.
Разработанное банком решение позволит АО «Хабаровский аэропорт» обеспечить контроль за денежными средствами в соответствии с бюджетом и оперативно направлять инвестору финансовую отчетность по проекту. Мониторинг расходов можно осуществлять по всей цепочке подрядчиков, что исключает нецелевое использование ресурсов, а также дает возможность оперативно отслеживать выполнение работ по всем участникам.
Евгений Орлов, вице-президент, управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Хабаровске, отметил: «Мы начинали прорабатывать этот проект еще в 2011 году, сегодня строительство терминала вышло на стадию реализации. Как банк мы будем гарантировать чистоту и оперативность прохождения платежей. Для нас это очень серьезный по объемам и ответственный по социальной значимости проект».
ВТБ является одним из лидеров в России на рынке банковского сопровождения инвестиционных проектов. На Дальнем Востоке ВТБ сопровождает проекты строительства маслоэкстракционного завода «Амурский» в г. Белогорск Амурской области, а также мостового перехода Благовещенск-Хэйхэ.
Досье "Дальневосточного капитала": Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа комплексного развития аэропорта реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития «Хабаровск». Проект строительства международного терминала оценивается в 4,9 млрд рублей.
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