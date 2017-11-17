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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Ноября, 18:27 |
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В Комсомольске-на-Амуре откроют производство мясных и колбасных продуктов
"Подписание соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» о статусе резидента ТОР «Комсомольск» поможет нам заметно ускорить процесс заключения договоров с инвесторами реализуемого проекта. Также упрощенные административные процедуры позволят ускорить получение разрешительных документов для строительства комбината", - прокомментировал Игорь Басов, руководитель ООО «Комсомольский мясокомбинат».
Строительство будет вестись с нуля на арендованном земельном участке площадью 3 га. Планируется, что комбинат начнет работать уже в середине 2020 года. Вывод предприятия на полную проектную мощность произойдет во втором квартале 2021 года. Запуск мясокомбината позволит создать 42 новых рабочих места, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В результате переработки мяса говядины, свинины, баранины и мяса птицы планируется наладить выпуск фасованных товаров с применением новых видов упаковки, обеспечивающей длительное сохранение свежести. Выпускаемая продукция будет рассчитана на спрос покупателей со средним уровнем достатка. Проектируемая средняя мощность производства составит 1344 тонны готовой продукции за один производственный цикл (2 месяца).
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