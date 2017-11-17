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Китайская China Paper интересуется строительством целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и компания China Paper подписали меморандум о взаимопонимании по реализации проекта строительства целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае.
Планируется, что комбинат будет выпускать до 500 тысяч тонн целлюлозы в год. Общий объем инвестиций составит порядка 1,5 млрд долларов США. Будет создано около 500 новых рабочих мест. Подписание меморандума стало итогом российско-китайских переговоров, которые прошли в ноябре в Пекине. Тогда состоялась встреча заместителя Председателя Правительства РФ - полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с президентом корпорации «Чайна Чэнтун Холдингс Групп» Чжу Бисинем, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе губернатора Хабаровского края.
Адресная работа с потенциальными участниками проекта ведется и на уровне Правительства Хабаровского края. По словам Губернатора Вячеслава Шпорта, главный критерий в выборе инвестора - экологичность производства.
«Мы ставим перед собой задачу создать современное производство, которое будет отвечать всем требованиям экологической безопасности. Серьезная работа будет проведена по обеспечению комбината ресурсами и инфраструктурой. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии лесопереработки на территории региона. Эта работа уже принесла ощутимый результат. Так, с 2008 года инвесторы вложили в отрасль около 50 млрд рублей. Благодаря этому в крае созданы мощности по ежегодной переработке 3,7 млн. кубометров древесины. Это позволило практически в два раза повысить налоговую отдачу», - отметил Вячеслав Шпорт.
Губернатор края подчеркнул, что новое производство станет очередным шагом на пути развития сотрудничества между Россией и КНР. Региональные власти окажут максимальное содействие инвесторам.
Напомним, с еще одним потенциальным участником проекта – российской компанией «Новая русская целлюлоза» - краевые власти подписали аналогичный меморандум на полях III Восточного экономического форума.
В Хабаровском крае основные деревоперерабатывающие мощности сконцентрированы в Амурском районе. Здесь работает российский холдинг «РФП Групп», который имеет в аренде лесные ресурсы, а также реализует инвестиционный проект в ТОСЭР «Комсомольск». Будущее отрасли также связано с крупными проектами, которые реализуют компании «Азия лес» и «Римбунан Хиджау МДФ».
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