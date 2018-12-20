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В Хабаровском крае группа спасателей подходит в месту снежного завала с людьми
Сейчас, по данным МЧС, на месте завала работает группа сотрудников предприятия численностью около 50 человек. Они уже смогли эвакуировать из-под снега 8 горняков. Семь человек живы, один, по предварительной информации, погиб. Под снегом остаются еще 2 человека, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
На место лавины не поможет пробиться техника. Глубина снега в районе завала превышает 2 метра. Воспользоваться вертолетом тоже невозможно, так как сейчас в Николаевском районе сильный ветер, а также высока угроза обледенения воздушных судов.
- Сейчас наша колонна подходит к перевалу, за которым находится штольня открытого типа. Перевал сложный, весь переметен снегом. Если удастся его преодолеть, то через 3-4 часа двенадцать спасателей будут на месте и приступят к работам. Пока из-за метели они продвигаются очень медленно. Кроме того, у нас готовы к вылету несколько вертолетов. Как только не будет риска обледенения, они отправятся к месту завала, - сообщил руководитель комиссии по ЧС, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Ситуация находится на контроле у губернатора Хабаровского края. Решается вопрос по вылету на место ЧС.
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