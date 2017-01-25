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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Января, 19:36 |
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За год почти 37 тысяч иностранцев посетили Хабаровский край
Повышению привлекательности региона у иностранных туристов способствует развитие сферы услуг и гостиничной инфраструктуры в крае. Так, в регионе продолжается активная работа по добровольной классификации гостиниц. Шесть из них уже прошли процедуру и подтвердили уровень от 3-х до 5-и звезд. Для туристов действуют свыше 150 маршрутов и экскурсионных программ, на базе Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова организована работа туристско-информационного центра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Сегодня в регионе осуществляют деятельность более 220 туристских организаций, а также 5 общественных организаций, работают более 200 гостиниц, хостелов, турбаз и пр. В отрасли трудятся более пяти тысяч человек.
Важным шагом в развитии отрасли в крае стало включение в 2014 году в федеральную целевую программу проекта «Остров Большой Уссурийский – Шантары». Заявленный объем финансирования на его реализацию из федерального бюджета составляет 632,5 млн. рублей. В 2016 году поступившие 177 млн рублей были направлены на реконструкцию набережной Хабаровска.
Также по итогам года отмечено увеличение потока российских туристов. Их стало больше на 13%. Край посетили более пятисот тысяч человек. Доходы регионального бюджета от организаций туристического сектора также выросли до 192 млн рублей», - отметил заместитель министра культуры края – начальник управления по туризму Виталий Селюков.
Напомним, работа по развитию туристской отрасли региона осуществляется в рамках государственной программы. Общий объем ее финансирования на период до 2020 года составит 9,1 млрд. рублей.
Автор фото - Валерий Спидлен.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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