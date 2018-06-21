|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 19 Июля, 19:15 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Первозданная Россия" прописалась в Хабаровске
В правительстве Хабаровского края состоялась торжественная церемония передачи уникальных фоторабот в дар региону. Представители СУЭК приурочили свой подарок к 80-летию Приамурья, которое отмечается в этом году. Переданные в дар картины являются уникальными произведениями фотоискусства, на которых изображены неповторимые места России.
В 2017 году уже ставшая традиционной выставка «Первозданная Россия» при поддержке АО «СУЭК» была впервые представлена за Уралом. В течение года она прошла в восьми регионах России, в которых расположены предприятия компании. В октябре ее увидели жители Хабаровского края. Масштабная экспозиция была организована сразу на двух выставочных площадках – в Дальневосточном художественном музее и Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова.
Посетителям были представлены 120 работ, сделанных в труднодоступных местах страны и раскрывающих уникальность российской природы: арктические острова, горные вершины, чистейшие озера, нетронутую тайгу и бескрайние степи. На выставке экспонировались и фотографии острова Ионы, который административно относится к Хабаровскому краю.
«Эти фотоработы дают прекрасную возможность увидеть богатство заповедных уголков нашей страны, в том числе и Хабаровского края», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Ишаев на открытии экспозиции в Хабаровске. Он поблагодарил генерального директора АО «Ургалуголь», входящего в АО «СУЭК», Александра Добровольского за замечательный акт меценатства.
Как сообщили корреспонденту «Дальневосточного капитала» в аппарате краевого правительства, переданные в дар региону фотокартины из коллекции «Первозданная Россия» будут размещены в публичном месте, чтобы быть общим достоянием жителей края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- Задолженность потребителей Хабаровского края за газ за год выросла на 27%
- Участники V Северной межрегиональной конференции в Хабаровске разработали рекомендации для Правительства РФ
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к новому сезону сдадут новые объекты
- В аэропорту Хабаровск зарегистрировали миллионного пассажира на неделю раньше
- Аэропорт Хабаровск (Новый) за полгода принял 946,2 тысяч пассажиров
- Мэрия Хабаровска ищет 1,2 млрд рублей, чтобы "привязать" город к объездной дороге
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.