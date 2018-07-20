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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Июля, 17:27 |
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В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Он подозревается в особо крупном мошенничестве.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что главный бухгалтер, одновременно являясь директором сторонней коммерческой организации, в течение нескольких лет заключал фиктивные договоры и переводил денежные средства за оказание услуг от лечебно-оздоровительного учреждения на счет подконтрольной фирмы. Указанные в контрактах работы выполнены не были. Ущерб от действий злоумышленника составил более 3,5 миллионов рублей.
При проведении обыска по месту жительства фигуранта сотрудники полиции изъяли учредительные документы коммерческой фирмы, договоры на оказание услуг подрядчика и налоговую документацию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
По информации, полученной «Дальневосточным капиталом» из своих источников, речь идет о бывшем главном бухгалтере санатория «Уссури» Игоре Попыкине. Он «пересидел» нескольких генеральных директор учреждения, выводя у них из-под носа крупные суммы денег, а отдувались топ-менеджеры, которых увольняли за финансовую несостоятельность.
Впрочем, успел И. Попыкин и сам побывать в должности руководителя. Уже после того, как им заинтересовались правоохранительные органы и провели обыски в офисе и дома, совет директоров общества по какой-то непонятной логике назначил его и.о. генерального директора. Правда, ненадолго. Сейчас у санатория новый «рулевой», которому досталось сложное хозяйство.
Напомним, что по факту невыплаты зарплаты коллективу санатория возбуждено уголовное дело, которое расследует СКР по Хабаровскому краю. Сумма задолженности на момент возбуждения дела составляла около 7 миллионов рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
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