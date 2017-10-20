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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Октября, 17:01 |
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Хабаровские газовики начали самостоятельно готовить кадры для газификации Дальнего Востока
Нововведение газовой компании позволит ликвидировать острую нехватку представителей рабочих специальностей газового хозяйства на региональном рынке труда. В первую очередь это слесари по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования, подземных газопроводов, слесари аварийно-восстановительных работ, операторы котельных, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Дальний Восток".
«Мы осуществляем профессиональное обучение рабочих и служащих в соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также государственных образовательных стандартов РФ», - отметил начальник учебного центра АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Александр Рындин.
Штат квалифицированных преподавателей, учебно-методическая база, стенды и тренажеры для обучения рабочих и служащих позволят дальневосточникам получать рабочую специальность, подтвержденную свидетельством старейшего предприятия газовой отрасли Дальнего Востока.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии Министерства образования и науки Хабаровского края №2607 от 10.10.2017. Организация работает более 60 лет и является старейшим предприятием газового хозяйства на Дальнем Востоке. В настоящее время входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз». Обеспечивает не только сжиженным, но и природным газом 247 населенных пунктов, более 310 тыс. квартир и домовладений, 72 промышленных предприятия и более 195 коммунально-бытовых потребителей. Кроме того, компания обслуживает более 3000 км газопроводов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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