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В Хабаровском крае завершено строительство автодороги "Лидога – Ванино"
Церемония завершения строительства состоялась на 149 километре. Вячеслав Шпорт, глава Нанайского района Виктор Саватеев и генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» нажали на символическую кнопку, дав старт движению тяжелой техники.
Губернатор поздравил собравшихся со знаменательным событием, отметив, что завершение строительства является хорошим подарком ко Дню края.
«Значимость этой магистрали трудно переоценить. Она связывает шесть муниципальных районов - Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ванинский и Советско-Гаванский, является составным звеном евроазиатского транспортного коридора «Москва-Чита-Хабаровск-Сахалин». Дорога выводит транспортный поток в направлении наших портов, которые сейчас активно развиваются. Это открывает новые возможности для расширения сотрудничества с АТР. В решении этих вопросов нам помогает Президент РФ Владимир Путин, который поручил активнее решать задачу по укреплению портовой инфраструктуры», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.
По словам Губернатора края, строительство дороги шло нелегко. Сложный рельеф, горные реки, крупномасштабное наводнение вносили свои коррективы в сроки. «На некоторых участках оказалось легче изменить маршрут, чем покорить хребты и реки. Тем не менее, мы справились с поставленной задачей», - отметил глава региона.
После завершения строительства основное внимание будет уделено обеспечению трассы устойчивой сотовой связью, развитию придорожной инфраструктуры. Помимо кафе и гостиниц, здесь появятся пункты полиции, станции АЗС, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Напомним, реализация проекта началась в 1997 году. Более 100 километров дороги, общая протяженность которой составляет 319 км, проходят по горным хребтам Сихотэ-Алиня в районе рек Анюй и Гобилли. Из-за сложного рельефа строителям пришлось проводить взрывные работы, спрямляя участки. Всего вдоль трассы было построено 65 мостовых переходов. В результате протяженность дороги удалось сократить на 28 км.
Автор фото: Валерий Спидлен.
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