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30 Ноября 2016, 13:29 | Регион сегодня

"Газпром газораспределение Дальний Восток" объявил акцию по погашению долгов в Хабаровском крае

С 1 декабря этого года до 26 января 2017 года потребители, имеющие задолженность за газ, могут погасить ее без оплаты, начисленных пеней.

В компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» стартовала ежегодная акция «В новый год без пени».

Абонентам, полностью погасившим задолженность за услуги газоснабжения и оплатившим текущие начисления до 26 января 2017 года, будет произведено списание пени. Факт этого списания отразится в квитанции за январь 2017 года.

«Подобные акции позволяют снизить темы роста задолженности. Например, в акции «Лето без пени», проводившейся для абонентов Хабаровского края с 1 июля по 15 сентября текущего года, приняло участие более 20 тыс. потребителей, - рассказала заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Людмила Хаймурзина. - За период действия акции на счет компании поступило почти 20 млн рублей, из которых около 3 млн – сумма просроченной дебиторской задолженности от 3,5 тыс. должников. Сумма списанной пени составила порядка 2,6 млн рублей».

Досье "Дальневосточного капитала": В Хабаровском крае порядка 40 тыс. абонентов имеют просроченную задолженность за услуги газоснабжения перед компанией «Газпром газораспределение Дальний Восток» на общую сумму свыше 160 млн рублей (для сравнения в прошлом году долг 37 тыс. физических лиц составлял 154 млн). Основная часть долга приходится на жителей Хабаровска и Хабаровского района.  В течение всего года в соответствии с законодательством поставщик газа в Хабаровском крае проводит мероприятия, направленные на снижение задолженности населения за потребленный ресурс и стимулирование платежной дисциплины. В их числе: организация совместных рейдов с представителями полиции и других ресурсоснабжающих компаний по квартирам должников с целью приостановки услуги газоснабжения до полного погашения долга; совместно со службой судебных приставов и ГАИ выявление должников на дорогах.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Газпром 


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