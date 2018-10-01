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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 20:27 |
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"Газпром газораспределение Дальний Восток" объявил акцию по погашению долгов в Хабаровском крае
В компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» стартовала ежегодная акция «В новый год без пени».
Абонентам, полностью погасившим задолженность за услуги газоснабжения и оплатившим текущие начисления до 26 января 2017 года, будет произведено списание пени. Факт этого списания отразится в квитанции за январь 2017 года.
«Подобные акции позволяют снизить темы роста задолженности. Например, в акции «Лето без пени», проводившейся для абонентов Хабаровского края с 1 июля по 15 сентября текущего года, приняло участие более 20 тыс. потребителей, - рассказала заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Людмила Хаймурзина. - За период действия акции на счет компании поступило почти 20 млн рублей, из которых около 3 млн – сумма просроченной дебиторской задолженности от 3,5 тыс. должников. Сумма списанной пени составила порядка 2,6 млн рублей».
Досье "Дальневосточного капитала": В Хабаровском крае порядка 40 тыс. абонентов имеют просроченную задолженность за услуги газоснабжения перед компанией «Газпром газораспределение Дальний Восток» на общую сумму свыше 160 млн рублей (для сравнения в прошлом году долг 37 тыс. физических лиц составлял 154 млн). Основная часть долга приходится на жителей Хабаровска и Хабаровского района. В течение всего года в соответствии с законодательством поставщик газа в Хабаровском крае проводит мероприятия, направленные на снижение задолженности населения за потребленный ресурс и стимулирование платежной дисциплины. В их числе: организация совместных рейдов с представителями полиции и других ресурсоснабжающих компаний по квартирам должников с целью приостановки услуги газоснабжения до полного погашения долга; совместно со службой судебных приставов и ГАИ выявление должников на дорогах.
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