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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Новую автодорогу построили для резидентов ТОСЭР "Хабаровск"
Губернатор края Вячеслав Шпорт принял участие в церемонии открытия реконструированного участка дороги по улице Суворова в Хабаровске. Средства на эти цели регион получил в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«Мы будем продолжать наращивать объемы дорожного строительства на территории края, приводить в нормативное состояние действующие магистрали. Это напрямую влияет на качество жизни людей. Поэтому к выполнению задачи все должны подходить максимально ответственно. Проект «Безопасные и качественные дороги» - Президентский. За его реализацию я хочу поблагодарить всех дорожников, муниципальные власти. Вам удалось выполнить непростую задачу – в кратчайшие сроки завершить плановый объем работ. В результате в 2018 году регион получит больше средств, что позволит капитально отремонтировать более 90 км автотрасс», - сказал Вячеслав Шпорт.
Губернатор подчеркнул, что до конца 2017 года необходимо активизировать работы по подготовке проектной документации. Это необходимое условие для получения федеральных средств.
Напомним, что федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в 38 городских агломерациях, в том числе и в Хабаровской. В 2017 году завершается ремонт 58 км автотрасс на сумму в 1,4 млрд. рублей. Более 90% этих средств направлено на объекты в краевой столице. Работы уже проведены на улице Донская от проспекта 60-летия Октября до площадки «Авангард».
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