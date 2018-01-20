На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 09 Февраля, 18:02 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 910 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2017

Регион сегодня
09.02 |
Проект реконструкции сквера Будды разрабатывают во Владивостоке
09.02 |
В Приморском крае временно закроют пункты пропуска через границу
09.02 |
В Хабаровском крае "город президентского внимания" отстает от графика строительства жилья
09.02 |
На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" изготовил первую партию вяленой и копченой корюшки
09.02 |
Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
статьи раздела
Регион сегодня
20 Января 2018, 16:46
В Приморье на 13 гектарах будет построен "Будокан" Уникальный центр расположится на масштабной территории, а такие условия, например, в Японии, - большая редкость
статьи раздела
Регион сегодня
19 Января 2018, 11:48
Дни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке На полях "дня инвестора" будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций.
статьи раздела
Регион сегодня
18 Января 2018, 12:12
"Плоские тарифы" из Москвы по пяти дальневосточным направлениям будут продлевать Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан "приближают" к столице
статьи раздела
Регион сегодня
17 Января 2018, 17:52
Китайская строительная корпорация "Гуанда" хочет стать инвестором ВКАД Общая протяженность Владивостокской кольцевой автодороги составит 22,6 километра с объемом транспортного потока от 70 до 85 тысяч автомобилей в сутки
статьи раздела
Регион сегодня
15 Января 2018, 11:35
В строительство дороги "Обход Хабаровска" уже инвестировано 4 млрд рублей Более 400 человек и 300 единиц спецтехники занято сейчас на строительстве автомагистрали "Обход Хабаровска".
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
09 Февраля 2018, 09:15 | Регион сегодня |

На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной

Минерально-сырьевая база месторождения "Павлик" составляет 154 тонны запасов и до 500 тонн ресурсов золота.

Золоторудная компания «Павлик» (ИК «Арлан») - одно из активно развивающихся предприятий горной промышленности Магаданской области. ГОК был запущен в 2015 году и по итогам минувшего года рудник пополнил копилку территории на 6,5 тонн золота. Такие внушительные показатели позволили компании войти в десятку лидеров по объемам добычи драгоценного металла в России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

В этом году горняки планируют увеличить производство золота и добыть 7 тонн. Кроме того, благодаря расширению предприятия, с вводом в отработку нового месторождения «Павлик-2», уже к 2020 году ожидается добыча 13 тонн золота с возможным увеличением до 15.

Об этом главе региона Владимиру Печеному рассказал во время его рабочего визита на ЗРК «Павлик» в Тенькинском округе и.о. управляющего директора компании Константин Резвухин. Главе региона показали производственные мощности предприятия: ремонтный цех горной техники и оборудования, мельницы, пульт системы автоматизации технологического процесса обработки руды и всей технологической цепочки. Константин Резвухин сказал, что благодаря полной автоматизации производства для управления хватает двух-трех человек. Каждый час на предприятии перерабатывается до 700 тонн руды.

После посещения фабрики глава территории осмотрел горный карьер, где ведется добыча золотоносной руды. Глубина отработки горной массы около 120 метров. Работы идут в трех направлениях – южном, северном и центральном. Заместитель главного инженера Радик Танцикужин сообщил Владимиру Печеному, что ежемесячно добыча руды достигает 600 тысяч тонн. «Это большой объем добычи, если сравнивать со среднестатистическими предприятиями. Примерно в два раза больше. Здесь работает несколько видов горной техники. Экскаваторы, погрузчики, самосвалы. Коллектив у нас профессиональный, поэтому план мы выполняем», - рассказал Радик Танцикужин.

Глава региона осмотрел карьер, сказал, что золоторудное предприятие «Павлик» за три года работы подтвердило свою состоятельность и уверенно двигается к реализации намеченных планов.

«Основываясь на достигнутых показателях, золоторудная компания «Павлик» вышла в минувшем году на проектную мощность. Сегодня перед ними стоит задача в дальнейшем развитии. И речь здесь идет в первую очередь об отработке нового месторождения «Павлик-2». У коллектива есть понимание ближайших перспектив. Развитие мощности существующего предприятия позволяют смело говорить о том, что в ближайшие годы уже можно выйти на удвоенную добычу золота до 15 тонн. Конечно мы понимаем, что предприятие продемонстрировало свою состоятельность и планы, которые сформулированы - реальны. Кроме того, наша поддержка в виде развития энергетической инфраструктуры - это строительство новой ЛЭП «Усть-Омчуг-Омчаг» - даст новый виток развития предприятия и экономики Магаданской области. Перспектива ежегодной добычи в регионе 40 тонн золота для нас становится реальной», - сказал Владимир Печеный.

Минерально-сырьевая база месторождения «Павлик» составляет 154 тонны запасов и до 500 тонн ресурсов золота.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: недра  добыча  золото 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
24 Января 2018, 15:29
Korean Air запустила программу привилегий Excellent Boarding Pass во Владивостоке Владивосток стал первым и пока единственным российским городом, который включен в престижную программу.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
24 Января 2018, 12:53
На Дальнем Востоке ряд ТОР оказались не востребованы у бизнеса Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития провести ревизию территорий опережающего развития
статьи раздела
Регион сегодня
23 Января 2018, 20:16
Из Владивостока в Москву можно уехать плацкартом со всеми удобствами Новые плацкартные вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душем и...
статьи раздела
Регион сегодня
23 Января 2018, 15:13
Новый этнокультурный центр открыт на Камчатке на базе питомника ездовых собак "Хальч" Этот питомник обустроен благодаря традиционной камчатской гонке "Берингия"
статьи раздела
Отрасль
20 Декабря 2017, 10:40
Дальневосточным фермерам нужны новые рынки сбыта и международные партнеры Сельское хозяйство попало в число тех отраслей, ситуация в которых меняется буквально на глазах. Отрасль на Дальнем Востоке несомненно находится "на взлете", хоть взлет этот и сопровождают многочисленные проблемы, тянущиеся из прошлых десятилетий.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика