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На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
Золоторудная компания «Павлик» (ИК «Арлан») - одно из активно развивающихся предприятий горной промышленности Магаданской области. ГОК был запущен в 2015 году и по итогам минувшего года рудник пополнил копилку территории на 6,5 тонн золота. Такие внушительные показатели позволили компании войти в десятку лидеров по объемам добычи драгоценного металла в России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
В этом году горняки планируют увеличить производство золота и добыть 7 тонн. Кроме того, благодаря расширению предприятия, с вводом в отработку нового месторождения «Павлик-2», уже к 2020 году ожидается добыча 13 тонн золота с возможным увеличением до 15.
Об этом главе региона Владимиру Печеному рассказал во время его рабочего визита на ЗРК «Павлик» в Тенькинском округе и.о. управляющего директора компании Константин Резвухин. Главе региона показали производственные мощности предприятия: ремонтный цех горной техники и оборудования, мельницы, пульт системы автоматизации технологического процесса обработки руды и всей технологической цепочки. Константин Резвухин сказал, что благодаря полной автоматизации производства для управления хватает двух-трех человек. Каждый час на предприятии перерабатывается до 700 тонн руды.
После посещения фабрики глава территории осмотрел горный карьер, где ведется добыча золотоносной руды. Глубина отработки горной массы около 120 метров. Работы идут в трех направлениях – южном, северном и центральном. Заместитель главного инженера Радик Танцикужин сообщил Владимиру Печеному, что ежемесячно добыча руды достигает 600 тысяч тонн. «Это большой объем добычи, если сравнивать со среднестатистическими предприятиями. Примерно в два раза больше. Здесь работает несколько видов горной техники. Экскаваторы, погрузчики, самосвалы. Коллектив у нас профессиональный, поэтому план мы выполняем», - рассказал Радик Танцикужин.
Глава региона осмотрел карьер, сказал, что золоторудное предприятие «Павлик» за три года работы подтвердило свою состоятельность и уверенно двигается к реализации намеченных планов.
«Основываясь на достигнутых показателях, золоторудная компания «Павлик» вышла в минувшем году на проектную мощность. Сегодня перед ними стоит задача в дальнейшем развитии. И речь здесь идет в первую очередь об отработке нового месторождения «Павлик-2». У коллектива есть понимание ближайших перспектив. Развитие мощности существующего предприятия позволяют смело говорить о том, что в ближайшие годы уже можно выйти на удвоенную добычу золота до 15 тонн. Конечно мы понимаем, что предприятие продемонстрировало свою состоятельность и планы, которые сформулированы - реальны. Кроме того, наша поддержка в виде развития энергетической инфраструктуры - это строительство новой ЛЭП «Усть-Омчуг-Омчаг» - даст новый виток развития предприятия и экономики Магаданской области. Перспектива ежегодной добычи в регионе 40 тонн золота для нас становится реальной», - сказал Владимир Печеный.
Минерально-сырьевая база месторождения «Павлик» составляет 154 тонны запасов и до 500 тонн ресурсов золота.
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