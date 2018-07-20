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16 Августа 2018, 11:10 | Регион сегодня
На Колыме спасли туристов из Санкт-Петербурга
Вертолётом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России они эвакуированы в Магадан
Уже можно говорить, что все опасности для неосмотрительных туристов, застрявших в колымской тайге, позади.
Вертолётом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России они эвакуированы в Магадан.
О нелепом случае с туристами из Санкт-Петербурга стало известно 12 августа. О своём бедственном положении они сообщили по спутниковому телефону на единый номер всех спасательных служб 112.
Двое мужчин и женщина при сплаве в Магаданской области (расстояние по трассе Санкт-Петербург – Магадан около 10 600 км – прим. пресс-службы) потеряли лодку. Вызволить группу на «большую» землю оказалось возможным только вертолётом. Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Магаданской области приняла решение оплатить эвакуацию за счёт средств областного бюджета и задействовать воздушное судно МЧС России.
Согласно оперативной информации, незарегистрированная группа, поднимаясь вверх по течению р. Омулёвка, остановилась на ночёвку. Пока «дикари» устанавливали палатки, лодку, видимо, незакреплённую, унесло от берега.
Добраться до местоположения туристов по земле невозможно, это горно-скалистая местность, непроходимые леса и высокая водность рек. Расстояние по воздуху составляет порядка 600 км.
Вплоть до утра 15 августа вылет вертолёта был невозможен по погодным условиям.
Вал происшествий в природной среде в нынешнем туристическом сезоне вынуждает спасателей вновь поднимать вопрос о «диком» туризме и мерах ответственности.
Специалисты Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России в настоящее время проводят глубокий анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере туризма, чтобы добиться выполнения всеми участниками туристической деятельности необходимых мер безопасности в полном объёме. Прежде всего, речь идёт о разработке понятной методики регистрации туристов, которая, согласно постановлению правительства Российской Федерации, является обязательной, но, как правило, туристами всё-таки игнорируется.
Другой немаловажный момент – страхование от несчастных случаев и других нестандартных ситуаций, возможных в продолжительных опасных походах.
Спасатели не исключают также, что есть смысл законодательно предусмотреть формы административного наказания за самонадеянность, безответственное отношение туристов к своей безопасности, в результате чего и попадают в бедственные ситуации, требующие колоссальных материальных, финансовых и людских затрат на поисково-спасательные работы. «Практически все происшествия с людьми в горах, в лесах, на водных маршрутах – это следствие не просто «дикого», необузданного туризма. Основная масса любителей активного отдыха отправляется в походы неподготовленными, их действия зачастую не продуманы. Ежедневно по всей стране, от Кавказа до Дальнего Востока наши вертолёты и спасатели только и делают, что вынимают туристов из опасных ситуаций. К сожалению, не всегда итог оказывается благополучным. Мы считаем, что настало время туристическим увлечениям наших граждан придавать упорядоченный, более культурный вид», - прокомментировал начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.
Предложения, которые СРЦ подготовит по результатам аналитической работы, будут направлены в центральный аппарат МЧС России для организации дальнейшего взаимодействия с заинтересованными ведомствами и, при необходимости, формирования законодательной инициативы.
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