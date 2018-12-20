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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Января, 16:02 |
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2018 год стал для Колымы рекордным по добыче золота за 20 лет
Колымские недра подарили около 36,8 тонн золота: 18,9 рудного и свыше 17,8 тонн - россыпного. Также было добыто около 696,4 тонны серебра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
По итогам года лидером по добыче золота стали предприятия Тенькинского городского округа – 12,7 тонн драгоценного металла. Второй год подряд второе место занимает Сусуманский район – 6,86 тонн золота, обгоняя Ягоднинский – 6,57 тонн.
Значительного роста добычи удалось достичь благодаря выходу на проектную мощность золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Наталкинское», отработкой которого занимается компания «Полюс Магадан».
Также в следующем году ожидается ввод нового месторождения в Ягоднинском округе – «Штурмовское». В настоящее время компания «Сусуманзолото» занимается там строительством фабрики. Мощность первой очереди составит 200 тыс. тонн переработанной руды в год. По планам, новые объемы добычи позволят достичь отметки 40 тонн золота в год для Магаданской области на конец 2019 года.
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