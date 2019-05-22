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17 Июня 2019, 10:00 | Регион сегодня |

Легендарный трехосный колымский ЗИЛ-164 вернется на постамент к юбилею Магадана

Ко Дню города на площади перед ДК "Автотранспортников" установят легендарный ЗИЛ-164, модернизированный силами специалистов старейшего магаданского предприятия "Автотэк"

Ещё в советские времена талантливые колымские механики модифицировали заводскую конструкцию таким образом, что грузоподъемность автомобиля увеличилась в два раза по сравнению с паспортными данными. Изобретение состоит в том, что к двум имеющимся осям добавили третью под кузовом, тем самым значительно удлинив вместимость. Уникальный ЗИЛ стал незаменимым помощником для колымских автомобилистов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Грузовик, являющийся символом становления Магаданской области, планируется вернуть на его законное место. Несколько лет назад он был убран с постамента из-за начавшейся сквозной коррозии.

Памятник автодорожникам, который был установлен около 40 лет назад, посвящен не столько автомобилю, сколько силе и мужеству водителей, а еще выдумке, находчивости и таланту колымских механиков.

Отметим, что история старейшего автотранспортного предприятия региона и России ОАО "Автотэк" началась в далеком 1932 году, когда была основана магаданская автобаза. А спустя 32 года она была реорганизована в Магаданский комбинат транспортно-экспедиционного обслуживания "Автотэк". Дом культуры, который расположен в этом микрорайоне столицы Колымы, ранее был построен на средства предприятия и являлся его собственностью. Позже ДК был подарен городу, как и сам автомобиль ЗИЛ-164.

По словам историков областного краеведческого музея, автомобили ЗИЛ-164 многие годы были настоящими "рабочими лошадками" практически во всех автохозяйствах Советского Союза. Эти грузовики выпускались в виде различных фургонов, пожарных машин, автокранов и множестве других модификаций.

Напомним, что основные торжественные мероприятия, посвященные 80-летию основания областного центра, пройдут с 23 июня по 14 июля.  Магадан посетит правительственная делегация во главе с председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея города вице-премьером Алексеем Гордеевым, а также члены Комитета Государственной Думы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов проведет ряд встреч, на которых обсудят перспективы развития минерально-сырьевой базы региона и сельского хозяйства, функционирования территорий опережающего развития и Особой экономической зоны.

Согласно плану мероприятий, посвященных юбилею города, с этого года начнутся благоустройство Магадана и строительство многих социальных объектов. Также пройдут фестивали, концерты, соревнование по промывке россыпного золота "Старательский фарт" и многие другие культурные и развлекательные мероприятия.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Нашдальнийвосток  культура  общество 


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