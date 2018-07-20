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Пятница| 10 Августа, 13:55 |
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На Колыме проверят техническое состояние вертолетов
«Вертолетная авиация для Магаданской области важная составляющая. Она выполняет регулярные авиарейсы в труднодоступные поселения Северо-Эвенского и Ольского городских округов, а также является незаменимой при выполнении санитарных рейсов. Я хочу быть уверен в надежном, нормальном техническом состоянии винтокрылых машин авиакомпаний «ПолярАВИА» и «НПК «ПАНХ», осуществляющих деятельность на территории области», - пояснил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
Также глава территории добавил, что продолжаются мероприятия, направленные на решение вопроса постоянного базирования в регионе вертолета ГУ МЧС России по Магаданской области. На днях на территории аэропорта «Магадан» состоится ввод в эксплуатацию здания для экипажа вертолета МЧС.
«Таким образом, весь сегмент этого вида авиации, в том числе и вертолетный медицинский модуль , должен быть обеспечен всем необходимым для безопасной работы и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации», - сказал губернатор.
Вертолеты в Магаданской области используются для перевозок пассажиров и грузов в отдаленные села Ямск, Тахтоямск (Ольский округ), Гижига, Тополовка (Северо-Эвенский округ). Из-за труднодоступности поселений, это единственный вид транспорта, способный перевозить туда пассажиров, за исключением вездеходов. Кроме того, вертолеты обеспечивают связь с оленеводческими бригадами.
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