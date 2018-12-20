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Жителей Магаданской области не оставят без крабов
На предстоящий 2019 год Магаданским рыбакам выделены квоты для осуществления промышленного рыболовства синего, камчатского крабов, равношипого и стригуна-опилио в Охотском море. Общий объем выделенных на 2019 год квот составит более 6 тысячи тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Вместе с тем в текущем году сложилась ситуация, при которой в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря, омывающей побережье Магаданской области и Хабаровского края, рекомендованный на 2019 год к вылову объем краба колючего составил всего 261 тонну.
Этот вид краба является не квотируемым объектом и право на его добычу определяется по заявительному принципу. Исторически сложилось, что в Магаданской области краб колючий не воспринимается коренным населением как объект традиционного рыболовства, поэтому заявки от КМНС области на 2019 год, на его добычу не поступали. И поскольку право на первоочередное получение квот и объемов возможного вылова закреплено федеральными законами за представителями КМНС, как право приоритетного природопользования, то объемы будут выделены представителям КМНС Хабаровского края.
Таким образом, для осуществления промышленного рыболовства объемов краба колючего по заявительному принципу на 2019 год не осталось, равно как для промышленников Магадана, так и для Хабаровских коммерческих предприятий.
Между тем, краб колючий в Магаданской области является объектом прибрежного рыболовства и добывается малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями и составляет для них основу ведения бизнеса. Вылов этого вида краба магаданскими предприятиями на протяжении последних 5-6 лет составлял от 15 до 100 тонн и не более 10 % от общего вылова по Северо-Охотоморской подзоне. В разные годы в промысле участвовало от 5 до 15 предприятий. Тем не менее, отсутствие сырьевого обеспечения может поставить под угрозу сам факт существования малых предприятий.
Губернатором Магаданской области Сергеем Носовым даны поручения по поиску путей выхода из сложившейся ситуации.
Для выработки общей позиции проведено ряд совещаний с участием представителей Правительства Магаданской области, науки, Росрыболовства, отраслевых ассоциаций и предприятий, Общественного совета при Минсельхозе Магаданской области.
По результатам проведенных встреч рекомендовано пересмотреть существующий порядок выделения квот представителям КМНС и их общинам для удовлетворения личных нужд и сохранения национальной идентичности и самобытности, а не превращать это в промышленное рыболовство. Предложения рекомендовали направить в соответствующие Федеральные органы, а также в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации.
Дополнительно следует отметить, что краб колючий из рациона магаданцев не исчезнет.
В соответствии с подписанным накануне Президентом страны Владимиром Путиным законом о любительском рыболовстве (№ 475-ФЗ от 25.12.2018 г.), граждане свободно и бесплатно на водоемах общего пользования в режиме любительской рыбалки смогут добывать, в соответствии с установленными для Магаданской области нормами на крабов (колючего, синего, камчатского) общим количеством до 10 штук, ежедневно.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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