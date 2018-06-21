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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 19:48 |
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Улица Дальнего Востока открылась в Приморье
Дальневосточная улица представляет собой масштабную выставку, на которой представлено то, чем гордится каждый из регионов Дальнего Востока. Она будет работать во все дни проведения Восточного экономического форума, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
Перед открытием улицы Владимир Миклушевский осмотрел экспозицию Приморского края. Глава Приморья отметил, что краю есть чем гордиться.
«Здесь широко представлено искусство народов Приморья», – отметил губернатор.
Торжественная церемония началась с парада народов Дальнего Востока. Затем на сцену поднялся Юрий Трутнев.
«Мы начинаем первый Восточный экономический форум. Впервые на Приморской земле собираются представители 24 стран. Мы хотим вместе обсудить, как развивать экономику Дальнего Востока. Я надеюсь, каждый участник форума увезет с собой частичку неповторимой энергетики Дальнего Востока», – сказал Юрий Трутнев.
Владимир Миклушевский презентовал проект «Улица Дальнего Востока».
«Это наша общая задумка с Юрием Трутневым и Александром Галушкой. Цель нашего проекта – показать, что на Дальнем Востоке живут прекрасные люди. А люди – это главное достоинство любой территории. Только в Приморье живут 150 народов. И «Улица Дальнего Востока» позволит познакомиться с особенностями народов, проживающих на Дальнем Востоке», – подчеркнул губернатор.
Александр Галушка отметил, что Восточный экономический форум начинается с культуры.
«Улица Дальнего Востока» позволит всем гостям форума познакомиться с прекрасными гранями наших народов, с их красотой, с силой духа тех, кто развивал эти территории. Уверен, гости форума увезут в своем сердце любовь к Дальнему Востоку», – сказал министр.
Открыли «Улицу» представители народов Дальнего Востока, торжественно разрезав красную ленту.
Юрий Трутнев, Александр Галушка и Владимир Миклушевский осмотрели выставку. Возле водопадов их ожидал сюрприз – гости из Якутии устроили настоящее шоу, стоя на скалах они исполнили народный танец.
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