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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Свободный порт Владивосток интересен иностранным инвесторам
В обсуждении приняли участие - первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, руководители государственных структур и топ-менеджмент компаний. Поднимались вопросы организации работы свободной таможенной зоны, выделения земельных участков и использования налоговых льгот.
Разговор начался с обсуждения введения упрощенного визового режима для иностранных граждан, прибывающих в Свободный порт Владивосток. По словам Александр Осипова, этот вопрос будет решен до третьего ВЭФ. Он отметил высокий интерес инвесторов к реализации проектов в Свободном порту Владивосток. На сегодняшний день подано 122 заявки на 178 млрд рублей, будет создана 21тысяча рабочих мест. Из них 92 компании с инвестициями 126 млрд уже стали резидентами. «По моему ощущению, в целом Свободный порт уже заработал и решает главную задачу – это снизить риски и издержки, в том числе временные, у инвесторов и существенно повысить их доходность», - сказал замглавы Минвостокразвития.
По мнению Дениса Тихонова, назрела необходимость в консолидации интеллектуальных ресурсов резидентов и Корпорации развития Дальнего Востока: «У нас сегодня уже работают совместные с резидентами неформальные рабочие группы по решению отраслевых задач. Я предлагаю их формализовать и по каждому из ключевых вопросов создать рабочую группу из профессионалов, которая бы генерировала предложения для Министерства по развитию Дальнего Востока для внесений изменений в законы. Мы хотим также воспользоваться нормами, которые нам предоставляет закон о Свободном порте и создать общественный совет при уполномоченном органе из числа резидентов».
На сегодняшний день в ТОР и СПВ уже реализовано 11 различных проектов. Общая сумма инвестиций по ним составляет 10,7 млрд рублей, трудоустроено – 1472 человек. Каждый из реализованных и стартовавших проектов является примером успеха для потенциальных резидентов, которые сейчас находятся на стадии принятия решения. С начала реализации Федеральных Законов о ТОР и СПВ в Корпорацию поступило 295 заявок, на общую сумму более 694 млрд рублей. В результате реализации этих проектов будет создано более 51 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке. Из них уже стали резидентами 154 компании, с объемом инвестиций более 508 млрд рублей и планами создать более 36 тысяч рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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