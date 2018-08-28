|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 10 Сентября, 08:05 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Лучшим бизнес-отелем Дальневосточного региона признан AZIMUT Отель Владивосток
В Москве на площадке «Известия Hall» состоялась торжественная церемония награждения победителей премии Business Traveller Awards 2016. Это событие собрало руководителей международных и российских авиакомпаний, аэропортов, представителей гостиничного бизнеса, промышленных структур, банков, корпораций, топ-менеджмент и глав крупных российских и иностранных компаний.
В рамках премии лауреатов выбирают читатели журнала Business Traveller, а не члены жюри или экспертная комиссия. Несмотря на то, что в России конкурс проводился впервые, эту традицию сохранили. За чистотой голосования следила специальная аудиторская комиссия.
Среди номинантов премии были представлены как известные международные бренды, так и региональные компании России, стран СНГ и Ближнего зарубежья. В итоге лауреатом премии Business Traveller Russia and CIS Awards сразу в двух номинациях стала международная сеть AZIMUT Hotels. Читатели Business Traveller назвали AZIMUT Hotels лучшей сетью отелей в России и СНГ, а также выбрали AZIMUT Отель Владивосток как лучший бизнес-отель Дальневосточного региона.
Генеральный директор AZIMUT Hotels Вальтер Нойманн: «Мы гордимся нашим успехом и благодарны читателям журнала Business Traveller, которые отдали предпочтение нашей сети и нашему отелю во Владивостоке. Напомню, что AZIMUT Hotels изначально создавалась как сеть отелей, ориентированная на деловых путешественников, и развивается как сеть бизнес-отелей, поэтому для нас особенно приятно, что мы названы лучшей сетью отелей в России в целом, а не только в бизнес-сегменте».
Досье "Дальневосточного капитала": AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день включает 27 отелей бизнес-класса в 19 городах России, Германии и Австрии с общим номерным фондом около 8 тыс. номеров. AZIMUT Hotels управляет гостиницами, находящимися в собственности, на основании контракта на управление и на правах долгосрочной аренды. Председатель Совета директоров – Александр Клячин. AZIMUT Hotels в России (Астрахань, Владивосток, Воронеж, Кострома, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара, Сочи, Уфа); в Германии (Берлин, Дрезден, Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, Эрдинг); в Австрии (Вена); AZIMUT–проекты в городах России и СНГ. AZIMUT Отель Владивосток открыт после масштабной реновации в мае 2015 года и на сегодняшний день является не только самым новым, но и самым вместительным отелем города Владивостока, располагая 378 номерами различных категорий. Все номера выполнены в концепции SMART.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- В 15 ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
- Менеджеры пользуются во Владивостоке большим спросом
- "Российские железные дороги" сформировали программу по созданию мостового перехода с Сахалина на материк
- Владивосток накормят высококачественными полуфабрикатами
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- У павильона Приморья на "Улице Дальнего Востока" будет большой праздник
- Курортную зону мирового уровня на 100 га планируют построить во Владивостоке
- В Приморье открыли новое здание аэровокзала
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.