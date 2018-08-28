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03 Октября 2016, 13:22 | Регион сегодня |

Лучшим бизнес-отелем Дальневосточного региона признан AZIMUT Отель Владивосток

AZIMUT Hotels победила в двух номинациях премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2016 – "Лучшая сеть в России и СНГ" и "Лучший бизнес-отель Дальневосточного региона". Во второй номинации первенство присуждено AZIMUT Отель Владивосток, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".

В Москве на площадке «Известия Hall»  состоялась торжественная церемония награждения победителей премии Business Traveller Awards 2016. Это событие собрало руководителей международных и российских авиакомпаний, аэропортов, представителей гостиничного бизнеса, промышленных структур, банков, корпораций, топ-менеджмент и глав крупных российских и иностранных компаний.

В рамках премии лауреатов выбирают читатели журнала Business Traveller, а не члены жюри или экспертная комиссия. Несмотря на то, что в России конкурс проводился впервые, эту традицию сохранили. За чистотой голосования следила специальная аудиторская комиссия.

Среди номинантов премии были представлены как известные международные бренды, так и региональные компании России, стран СНГ и Ближнего зарубежья. В итоге лауреатом премии Business Traveller Russia and CIS Awards сразу в двух номинациях стала международная сеть AZIMUT Hotels. Читатели Business Traveller назвали AZIMUT Hotels лучшей сетью отелей в России и СНГ, а также выбрали AZIMUT Отель Владивосток как лучший бизнес-отель Дальневосточного региона.


 

Генеральный директор AZIMUT Hotels Вальтер Нойманн: «Мы гордимся нашим успехом и благодарны читателям журнала Business Traveller, которые отдали предпочтение нашей сети и нашему отелю во Владивостоке. Напомню, что AZIMUT Hotels изначально создавалась как сеть отелей, ориентированная на деловых путешественников, и развивается как сеть бизнес-отелей, поэтому для нас особенно приятно, что мы названы лучшей сетью отелей в России в целом, а не только в бизнес-сегменте».

Досье "Дальневосточного капитала": AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день включает 27 отелей бизнес-класса в 19 городах России, Германии и Австрии с общим номерным фондом около 8 тыс. номеров. AZIMUT Hotels управляет гостиницами, находящимися в собственности, на основании контракта на управление и на правах долгосрочной аренды. Председатель Совета директоров – Александр Клячин. AZIMUT Hotels в России (Астрахань, Владивосток, Воронеж, Кострома, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара, Сочи, Уфа); в Германии (Берлин, Дрезден, Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, Эрдинг); в Австрии (Вена); AZIMUT–проекты в городах России и СНГ. AZIMUT  Отель Владивосток открыт после масштабной реновации в мае 2015 года и на сегодняшний день является не только самым новым, но и самым вместительным отелем города Владивостока, располагая 378 номерами различных категорий. Все номера выполнены в концепции SMART.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: премия  azimut hotels 


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