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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 18:53 |
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На Восточном экономическом форуме подписаны соглашения на 1,2 трлн рублей
С 3 по 5 сентября форум посетят более полутора тысяч гостей и делегатов из 24 государств мира, самые многочисленные делегации прибыли из Китая, Японии, Кореи, Сингапура и Малайзии. Освещать мероприятие аккредитованы около 700 журналистов из ведущих российских и международных СМИ. В рамках форума уже подписано более 60 соглашений почти на 1,2 трлн. рублей.
«Наши главные приоритеты на Дальнем Востоке — это активная политика социального развития, формирование современной транспортной, образовательной инфраструктуры, строительство доступного жилья, создание качественной системы оказания медицинских услуг, и, конечно же, расширение экономической свободы», - заявил на открытии ВЭФ Владимир Путин.
Основной темой форума стало интенсивное социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа и эффективная реализация его инвестиционного потенциала. Иностранные бизнесмены и инвесторы высоко оценили экономический потенциал и инвестиционную привлекательность российского Дальнего Востока.
«Мы прогнозируем около 70 крупных международных инвестиционных контрактов по итогам работы форума, - отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. – Точные цифры еще только предстоит подсчитать, но уже очевидно, что речь идет более чем о внушительных суммах».
Накануне открытия форума Юрий Трутнев подробно ознакомил высокопоставленных членов и руководителей иностранных делегаций, а также глав ведущих мировых высокотехнологичных компаний из разных секторов экономики с концепцией создания в ДФО 9 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) к 2018 году, а также рассказал о богатой ресурсной и технологической базе региона.
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