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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 20 Августа, 16:30 |
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Утвержден новый механизм прохождения транспортных средств и грузов через свободный порт Владивосток
Речь идет о круглосуточном режиме работы пунктов пропуска, «едином окне» при пересечении российской госграницы грузами, введении электронной подачи документов для проведения таможенного контроля. Принятые решения направлены на оптимизацию системы государственного контроля в пунктах пропуска на территории свободного порта Владивосток и сокращение времени проведения такого контроля, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, данные правила пока действуют только на территории Приморского края (за исключением вновь включенных территорий Хабаровского края, Камчатского края, Сахалинской области, ЧАО), сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Минвостокразвития России.
«Механизм «одного окна» позволит обеспечить эффективный и беспрепятственный механизм прохождения таможенного и иного видов контроля на границе Российской Федерации. Фактически таможня будет работать практически в одиночку в пунктах пропуска, без других контролирующих органов», – подчеркнул он.
Предельные сроки проведения госконтроля должны составлять от 20 минут (для легкового транспортного средства) до трёх часов (для морского судна). Время ожидания начала госконтроля не может быть более одного часа с момента получения уведомления государственными контрольными органами о необходимости проведения контроля.
Также Правительством России утвержден состав сведений представляемой в таможенные органы предварительной информации о товарах и транспортных средствах до пересечения ими таможенной границы Евразийского экономического союза, необходимой для проведения таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через госграницу на территории свободного порта Владивосток. Соответствующие документы представляются в таможенный орган в электронном виде не менее чем за два часа до прибытия товаров.
По словам главы Минвостокразвития, в настоящее время российская сторона готова осуществлять круглосуточную работу пунктов пропуска, однако наблюдается неготовность китайской стороны. Данный вопрос планируется поднять в конце октября в рамках совета глав регионов Дальнего Востока и северо-востока Китая.
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