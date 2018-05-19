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Гарантийный фонд Приморского края предлагает малому бизнесу оформить договор поручительства за один день
Оформить договор поручительства теперь дешевле и быстрее: комиссия фонда по договорам банковской гарантии для компаний, зарегистрированных на территории моногородов Приморского края, составляет 0,5% годовых от суммы поручительства, а срок рассмотрения заявки для всех без исключения компаний — всего один день, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
По словам исполнительного директора Гарантийного фонда Ксении ПЛЕТЦЕР, потребность в банковской гарантии для обеспечения госзаказа у малого и среднего бизнеса края довольно высока - Приморье входит в ТОП-30 среди субъектов страны по количеству и объему предоставляемых гарантий малому бизнесу. Это объясняется в том числе и тем, что банковская гарантия является самым удобным и эффективным видом обеспечения исполнения государственного заказа по причине скорости оформления и невысокой стоимости, а также не требует вывода из оборота компании большого объема средств на длительный срок.
Как правило, в случае, если размер банковской гарантии превышает 3 млн рублей, финансовые организации требуют залоговое обеспечение, недостаточность которого приводит к ограничению участия малого и среднего бизнеса в системе госзаказа и снижению его конкурентоспособности.
В то же время размер действовавшей до последнего времени ставки комиссии Фонда по предоставлению подобных поручительств был препятствием для малых предприятий.
Новые условия предоставления Фондом поручительства по кредиту, договору лизинга или банковской гарантии для компаний участников госзаказа, позволят малому и среднему бизнесу края, в том числе зарегистрированному в моногородах, активнее вовлекаться в амбициозные и масштабные проекты, которые будут реализованы в Приморье в ближайшей перспективе.
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