|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Июля, 10:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Азиатско-Тихоокеанский банк обеспечил велосипедами ВЭФ-2016 во Владивостоке
Кампус ДВФУ на острове Русский был построен в 2012 году к саммиту АТЭС, общая площадь которого составляет 800 000 кв. метров. По данным организаторов, ВЭФ-2016 посетили не менее 2,4 тыс. участников, среди которых были представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура. В рамках ВЭФ-2016 Азиатско-Тихоокеанским банком подписано несколько стратегически важных соглашений.
Сегодня ДВФУ является центральной площадкой для научной и деловой коммуникации российского и международного экспертного сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Напомним, что АТБ стал первым негосударственным участником Фонда целевого капитала Дальневосточного федерального университета. В рамках данного сотрудничества ключевыми направлениями взаимодействия стали поддержка проводимых университетом Азиатско-Тихоокеанских исследований, студенческого спорта, программ обучения для представителей коренного населения Дальнего Востока.
- Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
- Желающих работать на Дальнем Востоке ищут в Instagram
- В центре Владивостока появятся дорожные знаки "Остановка запрещена"
- В Приморье начал работу Восточный нефтегазовый форум
- Жителей и гостей Владивостока накормят ухой в День рыбака
- Во Владивостоке установят единые требования к внешнему виду НТО
- Рыбакам прописали новые правила
- В Приморье завершается строительство завода по производству двигателей Mazda
- В Приморье еще шесть пляжей есть, а лета нет
- В Приморье будут разводить китайский гребешок
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.