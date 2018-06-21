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Понедельник| 09 Июля, 12:43 |
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В Приморье жилье для 7,4 тыс. сотрудников ССК "Звезда" построят до 2023 года
Правительство Российской Федерации назначило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации координатором работ по обеспечению жильем и созданию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры ССК «Звезда» в рамках поручения Президента страны Владимира Путина.
«Ввод первого дома будущего жилого фонда ССК «Звезда» должен состояться уже в этом году. Всего запланировано строительство 7414 квартир», - прокомментировал первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и председатель подгруппы межведомственной рабочей группы по созданию ССК «Звезда» Леонид Ставицкий.
Ответственными исполнителями за строительство жилого фонда назначены завод «Звезда», Фонд развития Дальнего Востока, Администрация Приморского края. Территория комплекса будет обеспечена развитыми инженерной и транспортной инфраструктурами. Также планируется возведение поликлиники, трех детских садов и школы.
Кроме того, по поручению Минстроя России ФАУ «Главгосэкспертиза России» в приоритетном порядке провела экспертизу проектной документации по I очереди объектов газификации ССК «Звезда» и п. Большой Камень, а также производственных объектов I этапа судостроительного комплекса. По ее результатам уже выданы положительные заключения.
На данный момент Минстрой России выдал 16 разрешений на строительство по объектам первой очереди "Звезды" и одно разрешение на ввод в эксплуатацию. На торжественном открытии именно этого введенного в эксплуатацию объекта - блока корпусных производств и камеры очистки, окраски и сушки корпусных конструкций - присутствовал 1 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин.
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